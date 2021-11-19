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John Varvatos представили два новых аромата в честь своего юбилея: XX и Artisan XX

пресс-служба John Varvatos
пресс-служба John Varvatos

Бренд John Varvatos отмечает юбилей выпуском двух новых ароматов. Это древесно-восточный John Varvatos XX в гладкой черной бутылке и свежий древесный John Varvatos XX Artisan в переплетенном серебряном флаконе ручной работы.

пресс-служба John Varvatos
пресс-служба John Varvatos

XX — это сочетание кардамона, цветов апельсина и сандалового дерева. В нем соединились цветочная сладость и древесные ноты. XX Artisan отличается от своего брата свежестью, которая поддерживается ароматными цветочными и землистыми древесными нотами. Итог такого симбиоза — освежающий аромат.

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