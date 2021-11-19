John Varvatos представили два новых аромата в честь своего юбилея: XX и Artisan XX

XX — это сочетание кардамона, цветов апельсина и сандалового дерева. В нем соединились цветочная сладость и древесные ноты. XX Artisan отличается от своего брата свежестью, которая поддерживается ароматными цветочными и землистыми древесными нотами. Итог такого симбиоза — освежающий аромат.