Суперсыворотки Erborian, крем Hermes, парфюм Zielinski & Rozen и еще 12 бьюти-новинок октября

Эта маска-спрей создана для тех, кто не любит ждать, и любит мгновенный эффект. В общем, история про замедлиться и быть в моменте не про нее. Instant Nashi Argan быстро наносится, не требует смывания, при этом борется с пушистостью, защищает волосы от высоких температур, предотвращает сечение кончиков и укрепляет даже самые ослабленные волосы. Среди дополнительных бонусов: ультра-легкая формула, благодаря которой средство можно наносить даже на сухие волосы для восстановления укладки.