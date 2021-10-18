Суперсыворотки Erborian, крем Hermes, парфюм Zielinski & Rozen и еще 12 бьюти-новинок октября

Световой день сокращается, листва опадает, тепло сдает позиции — казалось бы, поводов для хандры достаточно. Но мы еще поборемся! Тем более, что в бой вступают новые бьюти-средства. Собрали самые классные и точно работающие.
Суперсыворотки Erborian
Французско-корейский бренд придумал выдающиеся по активности средства, больше похожие на утренний фреш, чем на косметику. По разноцветным шейкерам разлиты сыворотки, которые на 80 % состоят из водного экстракта одного из тотемных растений Erborian — бамбука (для увлажнения), юзу (для защиты), женьшеня (для лифтинга) или красного перца (для обновления кожи). Экстракты получали щадящими окружающую среду способами паровой дистилляции или мацерации, а в финальную формулу добавили аппетитную гуманитарную помощь кожному микробиому — сладкий пребиотик инулин.
Консилер Romanovamakeup
Стик под игривым ником Sexy Silky Concealer на самом деле большой профи. Кремовая текстура отлично наслаивается и позволяет с равным успехом перекрыть и красноту, и синеву. Визажист Ольга Романова выпустила консилер всего в двух оттенках, зато полностью подходящих бледнолицым жителям обеих столиц.
Линейка weDo/Professional
Новый веганский бренд в семействе Wella Professionals появился благодаря усилиям стилистов, экоконсультантов и технологов. Вместе они разработали формулы для мягкого кондиционирования волос без сульфатов и силиконов. Кондиционеры, маски, кремы и тоники оставляют кожу головы с оптимальным рН и не способны вызвать раздражения. В линейке есть несколько несмываемых средств, за которые будет благодарна планета, — например, питательный ночной крем для шевелюры, спрей для облегчения расчесывания и гибридный бальзам для губ и кончиков волос.
Крем для рук Les Mains Hermes
Крем для рук (в Herme исторически зовут «рукой копья» и «рукой уздечки») стал первым уходовым средством в экипировке бренда. И сразу — сертифицированным по стандарту Cosmos Natural, поскольку содержит 98 % ингредиентов натурального происхождения. В том числе масло пассифлоры, экстракты белой шелковицы и растительного мха для увлажнения кожи и выравнивания ее цвета.
Палетка Stargazer Girl Total Look Palette Seven7een
Шесть теней в лимитированной палетке демонстрируют полное дайверсити — есть матовые, перламутровые и с глиттером. Также по одному месту отдано румянам и бронзеру. И все это, как каст нового сезона «Эйфории», лишь подчеркивает юношеские страсти. Фуксию на веки — и танцевать!
Крем Perricone MD
Пришла пора — и мы смирились: единственной открытой частью тела на улице остается лицо. Чтобы оно стойко и красиво выдерживало любые порывы ветра, берем мегаувлажняющий крем Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex. Растительные липиды оливкового и соевого масел смягчают кожу, а витамин С в стабильной форме дает бой свободным радикалам.
Сыворотка Sisleya L’Integral Radiance Anti-Dark Spot
Выравниваем световой баланс — не в «фейс тюне», а прямо в зеркале. Новая сыворотка подкручивает яркость лица и стирает пигментные пятна с помощью высоких технологий: экстракт ланцеи замедляет синтез меланина в самом начале цепочки его производства, а цинк, медь и магний помогают коже дышать. Не фигурально: минералы способствуют насыщению тканей кислородом.
Скраб для тела ILONA LUNDEN
Как написали бы блогеры: «Осень — пора обновлений», поэтому в октябре устраиваем себе полный детокс с помощью убирающего все лишнее скраба ILONA LUNDEN. На что он способен? Пять видов масел защищают кожу от обезвоживания и сухости без ощущения липкости, тростниковый сахар нежно отшелушивает мертвые клетки и увлажняет, абрикосовые косточки препятствует увяданию кожи, а аргинин проникает в глубокие слои и очищает кожу от продуктов распада белков.
Эссенция «Антиоксиданты + Пептидный Буст» M.Aklive
В отличие от увядания природы процесс возрастных изменений вполне себе можно замедлить. Сделать это обещает эссенция «Антиоксиданты + Пептидный Буст», которая представляет собой нежный, тающий флюид с облегченной текстурой. Она подходит для ежедневного ухода за кожей лица любого типа, включая деликатную зону контура глаз, повышает упругость, улучшает микрорельеф, уменьшает отечность и пигментацию, сокращает глубину и количество мимических морщин.
Набор помад MAC
Сезон красных дорожек прошел, но потребность в роскоши — никогда. MAC вдохновились самой роскошной из всех роскошных эпох — золотым веком Голливуда. Кинодив и косплеим с помощью лимитированного набора для макияжа губ Hollywood Secrets Lip Vault. Он состоит из трех эксклюзивных оттенков помад, а также трех сочетающихся с ними блесков для губ.
Кремы Hydraskin Light и Rich Darphin
Бестселлеры Darphin обрели свежее воплощение — упаковки объемом в 100 миллилитров. Новая форма не сказалась на концентрации полезных свойств. Hydraskin Light, как и прежде, обладает легкой освежающей формулой, увлажняет в течение всего дня, создает безупречную основу для макияжа и сохраняет его свежесть на весь день, а Rich — питает и успокаивает, возвращает упругость и нейтрализует стянутость.
Горячее обертывание ILONA LUNDEN
Согреваемся не только горячим глинтвейном, но и горячим обёртыванием. В его составе активные и лишь натуральные ингредиенты: экстракты красного перца, шинуса фисташколистного, гибискуса и эфир ванили. Вместе они стимулируют кровообращение, активизируя обмен веществ, способствуют регенерации и обновлению эпидермиса, тонизируют, освежают, дают отпор дряблости кожи и осенней хандре.
Парфюмерная вода AERIN Cedar Violet
Хочется продлить свежие осенние дни? Для этого AERIN создали парфюмерную воду Cedar Violet, вдохновленную золотыми лесами гор Адирондак. Насыщенный цветочно-древесный аромат раскрывается изнутри, вызывая в памяти образ лесной рощи в начале осени. Все благодаря нотам листьев фиалки, виргинского кедра и амбры. Фирменный граненый стеклянный флакон парфюмерной воды не менее живописный — его украшает зеленая крышка под мрамор, золотые детали и акварельный принт авторства художницы Хелен Дилтри.
Маска-спрей Instant Nashi Argan
Эта маска-спрей создана для тех, кто не любит ждать, и любит мгновенный эффект. В общем, история про замедлиться и быть в моменте не про нее. Instant Nashi Argan быстро наносится, не требует смывания, при этом борется с пушистостью, защищает волосы от высоких температур, предотвращает сечение кончиков и укрепляет даже самые ослабленные волосы. Среди дополнительных бонусов: ультра-легкая формула, благодаря которой средство можно наносить даже на сухие волосы для восстановления укладки.
Аромат Zielinski & Rozen
Агендерный парфюм от Zielinski&Rozen раскрывается по системе пирамиды — сначала ноты головы, затем — ноты сердца и, наконец, базовые ноты, которые сохраняются дольше всего. В соответствии с принципами бренда, в составе аромата только натуральные ингредиенты. Здесь лидируют нарцисс, жасмин и лаванда. Отдельный восторг — стойкость — шесть и более часов на коже и больше суток на тканях. Вот бы золотая осень также долго держалась!
Текст: Алла Шарандина, Татьяна Зиза
Фото: архивы пресс-служб
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