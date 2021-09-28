Ароматы Jean Paul Gaultier снова продаются в России

Еще один парфюм, вернувшийся в Россию, — мужской древесно-фужерный аромат Jean Paul Gaultier Le Beau с нотами бергамота, кокоса и бобов тонка. Флакон для него создан по аналогии с флаконом для La Belle — Готье придал ему форму обнаженного тела, но в этот раз мужского. И упаковка, и флакон выполнены в изумрудно-зеленой цветовой гамме, которую разбавляет золотой лист виноградной лозы.