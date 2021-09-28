Ароматы Jean Paul Gaultier снова продаются в России

После долгого перерыва в Россию вернулись культовые ароматы Jean Paul Gaultier, известные не только своими парфюмерными сочетаниями, но и флаконами. Упаковки в форме женского, мужского тел и консервной банки знамениты не меньше, чем их создатель — Жан-Поль Готье.
Один из трех камбэков — Jean Paul Gaultier Le Male — свежий мужской аромат, сочетающий в себе сливочный лавандовый аккорд, энергичные ноты бергамота, кардамона, корицы и цветков апельсина. Его символ — полосатый принт, а точнее образ мужчины в тельняшке — одной из любимых вещей Готье. Металлическое горлышко флакона украшено кольцом, которое отсылает к другому культовому элементу своего создателя — украшению дизайнера. Еще один символ аромата Jean Paul Gaultier — консервная банка, в которую упакован флакон.
Восточные ноты ванили, ветивера и груши — это женский аромат Jean Paul Gaultier La Belle. Он заключен в красный флакон с розовым отливом в форме женского бюста, который олицетворяет парадоксальное сочетание скромности и сексуальности. Горлышко флакона украшают золотые розы.
Еще один парфюм, вернувшийся в Россию, — мужской древесно-фужерный аромат Jean Paul Gaultier Le Beau с нотами бергамота, кокоса и бобов тонка. Флакон для него создан по аналогии с флаконом для La Belle — Готье придал ему форму обнаженного тела, но в этот раз мужского. И упаковка, и флакон выполнены в изумрудно-зеленой цветовой гамме, которую разбавляет золотой лист виноградной лозы.
Фото: архив пресс-службы
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