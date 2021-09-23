В Большом театре прошла презентация высокой парфюмерии Guerlain — коллекции ароматов L’Art & La Matière

17 сентября в Москве прошла пресс-конференция, приуроченная к одиннадцатой годовщине партнерства Guerlain и Большого театра. На ней прима-балерина Светлана Захарова, руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев, пресс-секретарь театра Катерина Новикова и бренд директор Guerlain Марина Дмитриева провели public talk, темой которого стала взаимосвязь искусства, человека и парфюмерии.
После обсуждения гости познакомились с высокой парфюмерией дома Guerlain — коллекцией ольфактивных ароматов L’Art & La Matière, каждый из которых вдохновлен произведением искусства. Так Angelique Noire создан под впечатлением от балета «Лебединое озеро», просмотр которого и стал завершением вечера.
Текст: Александра Чижова
Фото: архив пресс-службы
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