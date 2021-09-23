В Большом театре прошла презентация высокой парфюмерии Guerlain — коллекции ароматов L’Art & La Matière

После обсуждения гости познакомились с высокой парфюмерией дома Guerlain — коллекцией ольфактивных ароматов L’Art & La Matière, каждый из которых вдохновлен произведением искусства. Так Angelique Noire создан под впечатлением от балета «Лебединое озеро», просмотр которого и стал завершением вечера.