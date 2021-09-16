Парфюмерная премьера года — аромат PHANTOM от Paco Rabanne, созданный искусственным интеллектом

Paco Rabanne выпустили первый аромат, созданный тандемомом человека и искуственного интеллекта, — мужской парфюм PHANTOM. Сочетание энергичной ноты лимона и сливочного оттенка лаванды упаковано в революционный флакон, дизайн которого разработан с использованием беспроводных технологий.
Аромат
Чтобы создать PHANTOM, Paco Rabanne собрали команду из четырех парфюмеров, в которую вошли креативщик Лок Донг, знаток природных ингредиентов Джульетт Карагозоглу, мастера стойких ароматов Доминик Ропьон и Анн Флипо. Они работали вместе с техническими специалистами компании International Flavors and Fragrances и использовали новый подход — Augmented Creativity. Каждый аспект в создании аромата был переосмыслен с помощью технологий с помощью нейробиологии, алгоритмических инструментов и искусственного интеллекта.
В композиции PHANTOM натуральные компоненты: масло цедры лимона, пачули с яблочными гранями, ветивер, лаванда, соединились с искусственными. Так в состав аромата входит секретная и инновационная составляющая — «винтажная» молекула — стираллил ацетат, чьи свежие зеленые фруктовые оттенки активизируют чувство бодрости.
Флакон
Парфюмерная премьера года упакована в блестящего серебристого робота. И это первый флакон, созданный с использованием беспроводных технологий. В верхнюю часть флаконов объемом 100 миллилитров встроен чип NFC для бесконтактной связи, который обеспечивает попадание во вселенную PHANTOM. А в ней — интерактивные фильтры для фото, персонализированные плейлисты, дополненная реальность, интерактивные игры от Paco Rabanne.
Экологичность
Paco Rabanne работали не только с новыми технологиями, но и с компанией IFF-LMR Naturals, которая известна поставками натуральных экстрактов премиум-класса, осознанным отношением и приверженности к устойчивому развитию. Пачули для PHANTOM привезен из Индонезии, а затем повторно дистиллирован в Грассе, ветивер из Гаити обладает сертификатом For Life, а аккорд лаванды сочетает в себе лавандин, выращенный в Грассе специально для Paco Rabanne, экологически чистое масло лаванды и органический абсолют лавандина 2.
Рекламная кампания
Режиссер Антуан Барду Жаке создал целую ретро-футуристическую вселенную. На вечеринке будущего главный герой Paco (Дэвид Трулик) и его напарник Phantom встречают иноземную девушку (Крис Грикайте). Понять, где происходят события — в 1982 или в 2062 году — невозможно, так как вселенная Paco объединяет в себе элементы поп-культуры и научно-фантастической классики. И все это под ремикс «You Make Me Feel (Mighty Real)» — гимн инклюзивности от культового автора и исполнителя песен семидесятых Sylvester, который переосмыслил дуэт 2 Many DJs. Герои и гости межгалактической вечеринки одеты, конечно, в наряды Paco Rabanne из архивных коллекций модного дома.
Фото: архив пресс-службы
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