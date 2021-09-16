Парфюмерная премьера года — аромат PHANTOM от Paco Rabanne, созданный искусственным интеллектом

Чтобы создать PHANTOM, Paco Rabanne собрали команду из четырех парфюмеров, в которую вошли креативщик Лок Донг, знаток природных ингредиентов Джульетт Карагозоглу, мастера стойких ароматов Доминик Ропьон и Анн Флипо. Они работали вместе с техническими специалистами компании International Flavors and Fragrances и использовали новый подход — Augmented Creativity. Каждый аспект в создании аромата был переосмыслен с помощью технологий с помощью нейробиологии, алгоритмических инструментов и искусственного интеллекта.

В композиции PHANTOM натуральные компоненты: масло цедры лимона, пачули с яблочными гранями, ветивер, лаванда, соединились с искусственными. Так в состав аромата входит секретная и инновационная составляющая — «винтажная» молекула — стираллил ацетат, чьи свежие зеленые фруктовые оттенки активизируют чувство бодрости.