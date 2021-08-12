15 главных бьюти-продуктов августа, с которыми не страшны ни зной, ни дождь, ни ветер

Фиксим! Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина нашла способы зафиксировать укладку и мейкап на жаре и под дождем, чтобы они не плавились, как часы на картинах Дали.
Rare Beauty
от Селены Гомес
Редкая красота (дословно!) доехала к концу лета до полок Sephora и «Иль де Ботэ». Из всей коллекции, славной деликатными жидкими и кремовыми текстурами, большой палитрой и полной дайверсити, мы первым делом хватаемся за освежающую дымку Always An Optimist 4-In-1 Mist с ниацинамидом, производными гиалуронки, пантенолом и растительными экстрактами лотоса и гардении.
Бальзам Apotheka
Natura Siberica
Неутомимые эксплореры из Natura Siberica взялись распространить сибирскую фитомагию на всю страну. Травяной сбор Hunter Balm после встречи с комаром или слепнем утешает лучше мамы: белый северный мох занимается занесенными микробами, арктическая полынь снимает зуд, ледяная мята охлаждает кожу, а пряная гвоздика обезболивает место укуса.
Cыворотка Time-Filler Intensive
Filorga
Чтобы развернуть нахальный лозунг «Разглажу морщины всех типов за неделю!» у сыворотки есть четыре козыря в рукаве: гексапептид, который почти как ботокс блокирует мелкую мимику, инкапсулированная гиалуроновая кислота, заполняющая глубокие морщины, экстракт критмума морского — аналог поверхностного пилинга, и влагоудерживающая вытяжка растения Imperata cylindrica против заломов от обезвоживания.
Эссенции Roja Parfums
Сэр Роже Дав обитает в прохладном Лондоне, но чуток к нашим чаяниям: мэтр парфюмерии облегчил свои бестселлеры под знойный летний формат. Знаменитый Scandal он перегруппировал в пользу цитрусов и белых цветов (ландыша, туберозы, гардении и жасмина), а пудровый ирис и жаркий мускус задвинул на бэки. Готово для Комарово!
Спрей Invigo
Wella Professional
Спрей с провитамином B5 и встроенным фильтром против ультрафиолета защищает цвет окрашенных волос независимо от того, вспомнили мы о нем перед нырком в залив или после.
Новинки Waso
Shiseido
Вместо крупных поставщиков японский бренд привлек к составлению новой линейки фермеров из разных регионов страны. Богатая полифенолами цедра лайма шикуваса подъехала в лабораторию из частных хозяйств острова Окинава — того, что знаменит своими гладколицыми долгожителями. На основе ее экстракта зародились очищающий гель Shikulime, мегаувлажняющий крем и пудровый крем, способный без пигментов в формуле выровнять тон кожи.
BBкрем SunDays
Pupa
Защита от солнца — благое дело, но лишаться загара, приняв крест SPF30, все же не обязательно: BBкрем Pupa с таким фактором тонирует лицо, смягчая кожу и сглаживая мелкие погрешности.
Румяна Le Phyto-Blush
Sisley
Классные румяна делают две вещи: заставляют щеки полыхнуть самым естественным для них цветом («Фуксия №2» растушевывается в абсолютно викторианское стеснение!) и заодно мягким шиммером обозначают загар. А Sisley открывают третью, уходовую функцию румян — спасибо маслам камелии и семян хлопка в составе.
Масло Huile de Magnolia
Leonor Greyl
Мы нашли средство, способное заместить половину отпускной косметички: масло магнолии борется с покраснениями, солнечными ожогами и раздражением после эпиляции, лихо удаляет мейк (даже водостойкий), а в руках опытных пляжников может послужить подложкой для ровного карамельного загара.
Мист Invisible Illumination
Lumene
Мелкодисперсный мист умеет буквально все: подготовить кожу к мейкапу, зафиналить его, увлажнить в течение дня арктической родниковой водой, экстрактами цветков северного кипрея и морских водорослей.
Спрей-фиксатор Fiх‘ Make-Up
Clarins
Спрей-фиксатор на водной основе из коллекции Frozen Summer не только закрепляет макияж и поглаживает кожу органическим экстрактом алоэ — он хорош еще и как легкий гурманский парфюм с запахом груши и ванили.
Румяна Prisme Libre Blush
Givenchy
Эти ребята стойкие сами по себе — без любых фиксирующих средств. Их рекорд — 12 часов сияющего цвета, а бонусом эффект скульптурирования и трехмерные оттенки. Новая формула румян Prisme Libre Blush подстраивается под естественные очертания и контуры лица, чтобы свет отражался, создавая идеальный цвет на любой коже. Прибавьте к этому легкую текстуру и сомнений не возникнет — это стопроцентный маст-хэв.
Фиксатор Fix + Magic Radiance
MAC
Фиксатор мейка в линейке Prep+Prime всегда был нарасхват: нанесенный кистью, он чудесным образом превращался в праймер для лица или век. Новая версия с витамином C подсвечивает кожу изнутри и (если хранить средство в холодильнике) просто помогает выживать в жару.
Тоник ILONA LUNDEN
За тонус кожи ответ держит глубоко увлажняющий тоник от ILONA LUNDEN. Он вообще мастер-многостаночник: и закрепляет процесс очищения, и восстанавливает рН-баланс, и освежает, и подготавляивает кожу к нанесению сыворотки и крема. Сын маминой подруги среди тоников
Бальзам для губ Rose Perfecto
Givenchy
Ухаживающий бальзам Givenchy придерживается правила создателя Баухауза Миса ван дер Роэ: «Меньше значит больше». В составе продукта всего три основных ингредиента, зато каких! Масло розового перца, полученное при использовании экологически чистого способа экстракции, богатое незаменимыми жирными кислотами масло розы и масло ши, отвечающее за питание и защиту кожи губ.
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