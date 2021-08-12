15 главных бьюти-продуктов августа, с которыми не страшны ни зной, ни дождь, ни ветер

Эти ребята стойкие сами по себе — без любых фиксирующих средств. Их рекорд — 12 часов сияющего цвета, а бонусом эффект скульптурирования и трехмерные оттенки. Новая формула румян Prisme Libre Blush подстраивается под естественные очертания и контуры лица, чтобы свет отражался, создавая идеальный цвет на любой коже. Прибавьте к этому легкую текстуру и сомнений не возникнет — это стопроцентный маст-хэв.