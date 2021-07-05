Erborian представили главные новинки лета — два невесомых крема для лица

О том, как хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать в жару, подумал бренд Erborian, выпустив две по-настоящему летние новинки. Кремы для лица CC Water и Skin Hero способны работать и при этом препятствовать появлению жирного блеска даже когда на улице +30.
Невесомая формула без силиконов Skin Hero направлена на улучшение качеств кожи, а результат гарантирует через 7 дней использования. Средство выравнивает текстуру и тон, уменьшает видимость пор, разглаживает, увлажняет, смягчает кожу, при ежедневном нанесении защищает ее от негативного воздействия окружающей среды. Бонусом — легкая текстура, благодаря которой крем не ощущается на лице.
В составе CC Water экстракт тигровой травы — помогает успокоить кожу и предотвращает появление признаков возрастных изменений, гиалуроновая кислота с высокой молекулярной массой и глицерин — увлажняют и гарантируют гладкость. Крем специально разработан для тех, кто предпочитает не просто легкие, а ультралегкие текстуры. Добавьте к этим характеристикам сияние кожи и сразу станет понятно, почему новинка стала главным бьюти-релизом лета.
CC Water и Skin Hero доступны в двух объемах — 15 и 40 миллилитров.
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