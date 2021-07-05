Erborian представили главные новинки лета — два невесомых крема для лица

О том, как хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать в жару, подумал бренд Erborian, выпустив две по-настоящему летние новинки. Кремы для лица CC Water и Skin Hero способны работать и при этом препятствовать появлению жирного блеска даже когда на улице +30.