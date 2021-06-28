13 бьюти-средств, без которых не обойтись летом (особенно в жару!)

То, что главное для кожи — увлажнение, запомнили, выучили и законспектировали уже все. Дело за малым (на самом деле, нет) — найти идеальное средство для увлажнение. На такое звание претендует крем Curing Hyaluronic Intensive Cream от Llifaell с гиалуроновой кислотой. Он предназначен для ухода за сухой, обезвоженной, возрастной кожей. На что способен, кроме увлажнения? Разглаживает морщины, стирает с лица следы усталости и стресса, налаживает обмен веществ, дренаж и клеточное обновление, повышает эластичность и упругость эпидермиса.