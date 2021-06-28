13 бьюти-средств, без которых не обойтись летом (особенно в жару!)

Если вы еще не модернизировали свою косметичку с учетом летнего сезона и, тем более, жары, значит просто ждали нашего руководства к действию. Вот и оно! Собрали лучшие и, главное, легкие средства, с которыми легче и проще заботиться о себе, когда бьются температурные рекорды.
Парфюмерный сет Zielinski & Rozen
На случай не самых далеких, но все же летних путешествий, у парфюмера Эреза Зелински Розен припасен сет из пяти мини-версий духов. В наборе ароматы Vetiver & Lemon, Bergamot, Black Pepper & Amber, Neroli, Тabacco, Vetiver & Amber, Rosemary & Lemon, Neroli, Vanilla Blend и каждый в миниатюрном флаконе по 10 миллилитров. Если самим захочется поиграть в парфюмера (нет, не в такого, как у Патрика Зюскинда), можно замиксовать ароматы — сет дополняет инструкция по смешиванию духов, следование которой позволит экспериментировать и создавать индивидуальные духи.
Крем-сыворотка для лица, шеи и области вокруг глаз ILONA LUNDEN
3 вида протеинов, 4 масла, 6 витаминов, 3 экстракта, 2 вида кислот — такая математика для нас! Добавим еще биологически активные вещества, которые корректируют недостатки кожи и эффективно борются со всеми признаками старения, и вот оно — идеальное уравнение. Такой природный комплекс крем-сыворотки ILONA LUNDEN разработан для интенсивного и глубокого восстановления нуждающейся в этом кожи вне зависимости от возраста.
Набор MAC
Жара понемногу отступает, а это значит, что можно снова пользоваться не только термальной водой. Хотя и для излишне теплых дней набор So Extra! Glow Kit для макияжа лица вполне подойдет. В нем собраны бестселлеры MAC — фиксирующее средство в спрее, компактная пудра с эффектом сияния extra dimension skinfinish в оттенке double-gleam и кисть 143ses.
Аромат Xerjoff Purple Accento
Гиацинт, освежающий ананас, мандарин, медово-терпкий жасмин, обжигающий розовый перец и ягоды логанберри встретились в новом аромате Xerjoff из коллекции Velvet. Роскошный восточно-цветочный парфюм, который на первый взгляд может показаться подчеркнуто феминным, на самом деле — абсолютно агендерный. В финале композиции звучит чувственный шлейф из мотивов шелковистого мускуса, сладковато-дымного уда, драгоценной амбры, сладострастной ванили и сандала.
Сыворотка Evercell
Активирующая сыворотка входит в линию Black, которая предназначена для кожи 30+ (и нет, речь не о градусах на улице). Хотя одно не исключает другого — сыворотка обладает легкой текстурой и подходит как завершающее средство ухода, в том числе, в жару. Пептидный комплекс, факторы роста, растительные стволовые клетки и антиоксиданты, соединенные в средстве, восстанавливают и защищают кожу. Чтобы добиться крутого эффекта, сыворотку лучше использовать с другими продуктами линии Black — средства работают в синергии друг с другом.
Главная суперспособность крема ILONA LUNDEN — адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи лица и шеи. Но это еще не все его силы: нежная сливочная текстура, солнечный фильтр-преграда для ультрафиолетовых лучей UVA-UVB и защита от свободных радикалов, а также гиалуроновая кислота, на протяжении всего дня поддерживающая оптимальный уровень увлажненности. Крем MULTI-ACTIVE вообще настоящий супергерой, который станет идеальной базой под макияж для любого типа кожи.
Увлажняющий крем для вьющихся волос Zielinski & Rozen
Жена и бизнес-партнер Эреза Зелински Розен — обладательница кудрявых волос. Лея долго не могла найти уход, который подошел бы ей, поэтому Эрез просто взял и создал необходимое. Увлажняющий крем для вьющихся волос Black Pepper&Amber, Neroli не содержит силиконов, увлажняет, удерживая влагу в волосе, благодаря чему завиток получается более выраженным, плотным и объемным, но при этом подвижным и естественным. А главное — позволяет экономить время на укладку.
Эссенция для лица с пептидами обладает важнейшими для летнего периода свойствами — легкостью и невесомостью. Зато по части активных компонентов и эффективности, скорее, сойдет за тяжелую артиллерию — глубоко проникает в кожу, питает, увлажняет, повышает эластичность и упругость эпидермиса, замедляет процесс старения. И еще лайфхак: эссенцию Welskin можно использовать вместо крема.
Тушь MAC
Пожалуй, уже не осталось тех, кто отрицает великолепие и актуальность естественной красоты. Новая тушь Magic Extension Mascara призвана ее подчеркнуть, поэтому решительно оспаривает наращивание ресниц. Средство придает ресницам длину и объем — благодаря волокнам длиной 5 миллиметров (одни из самых длинных на бьюти-рынке!), которые отвечают за пышность. А щеточка конической формы — за изгиб и четкость. Бонусом — тушь содержит пудру Crystal Elixir, позволяющую добиться более насыщенного чернильно-черного оттенка, и ухаживающее производное оливкового масла.
То, что главное для кожи — увлажнение, запомнили, выучили и законспектировали уже все. Дело за малым (на самом деле, нет) — найти идеальное средство для увлажнение. На такое звание претендует крем Curing Hyaluronic Intensive Cream от Llifaell с гиалуроновой кислотой. Он предназначен для ухода за сухой, обезвоженной, возрастной кожей. На что способен, кроме увлажнения? Разглаживает морщины, стирает с лица следы усталости и стресса, налаживает обмен веществ, дренаж и клеточное обновление, повышает эластичность и упругость эпидермиса.
Бустер-эмульсия KLAPP
Для любителей коктейлей новинка — сыворотки KLAPP, в которых смешаны высокодозированные ингредиенты для коррекции конкретных эстетических проблем кожи. Например, бустер HYALURONIC с ударной (и выверенной!) дозой гиалуроновой кислоты, которая препятствует потери влаги и предотвращает появление морщин, а заодно быстро и эффективно восстанавливает кожу. Ода удобству — аппликатор шприца, он помогает целенаправленно нанести бустер непосредственно на проблемные участки кожи.
Тушь Russian Beauty Guru
Бьюти-эксперт Наталья Ракоч создала косметическую марку Russian Beauty Guru, первой коллекцией которой стала линия «Черная Москва». Ее главный продукт — влагостойкая черная тушь с пластиковой кисточкой, загибающей и разделяющей ресницы. В результате — пушистые ресницы без комочков. Кроме восторгов практических, тушь «Черная Москва» гарантирует восторги эстетические — четкие, архитектурные грани тюбика — прямая отсылка к традициям русского конструктивизма.
Лосьон Darphin
Кто мы? Любители увлажненной кожи! Чего мы хотим? Большего, чем просто увлажнение! Специально для этого создан новый INTRAL Active Stabilizing Lotion. Легкая и эффективная формула насыщает кожу влагой и борется с видимыми признаками раздражения, поддерживая ее здоровый микробиом. Средство от Darphin на основе растительных ингредиентов усиливает сияние кожи, защищает ее от негативного воздействия окружающей среды, всего за одну неделю улучшает ее текстуру, а также делает поры менее заметными.
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