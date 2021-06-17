Kenzo вместе со Всемирным фондом дикой природы и сетью Л’Этуаль создали проект по защите морских экосистем

Расположенный на Дальнем Востоке России Амурский экорегион включает в себя Еврейскую автономную и Амурскую области, Забайкальский, Хабаровский и Приморский край. Уникален этот экорегион тем, что его почти не коснулось последнее оледенение, поэтому на территории сохранилось разнообразия флоры и фауны. Например, здесь живут такие редкие животные, как амурский тигр и дальневосточный леопард, и находится Дальневосточный морской заповедник — единственный в мире, 95% которого занимает вода.