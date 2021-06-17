Kenzo вместе со Всемирным фондом дикой природы и сетью Л’Этуаль создали проект по защите морских экосистем

Бренд Kenzo, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и парфюмерно-косметическая сеть Л’Этуаль объединились, чтобы вместе защитить биоразнообразие морских и прибрежных экосистем Дальнего Востока. Для этого они создали и запустили проект «Сохраним моря России вместе».
Проект уже запущен — у Kenzo стартовала благотворительная акция — бренд перечисляет часть средств от продажи ароматов линии L’eau Kenzo в сети Л’Этуаль Всемирному фонду дикой природы. Кроме того, все участники «Сохраним моря России вместе» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о первом этапе своего масштабного проекта. Так группа экспертов WWF России, представители Kenzo и Л’Этуаль, а также лидеры мнений: Елена Летучая, Мурад и Наталья Османн, обследовали береговую черту островов Римского-Корсакова и оценили возможности сбора, транспортировки и переработки брошенных там орудий лова.
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Фото: Евгений Егидарев, WWF России
Расположенный на Дальнем Востоке России Амурский экорегион включает в себя Еврейскую автономную и Амурскую области, Забайкальский, Хабаровский и Приморский край. Уникален этот экорегион тем, что его почти не коснулось последнее оледенение, поэтому на территории сохранилось разнообразия флоры и фауны. Например, здесь живут такие редкие животные, как амурский тигр и дальневосточный леопард, и находится Дальневосточный морской заповедник — единственный в мире, 95% которого занимает вода.
Фото: архивы пресс-служб
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