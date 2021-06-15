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  • Красота

Mugler выпустили новый аромат Angel Iced Star с нотами ананаса, кокоса и эффектом свежести

Mugler позаботились о свежести в разгар лета — выпустили новый аромат, который обещает охладить даже в жару. Angel Iced Star соединил в себе ноты кристально чистой ледяной воды, кокоса, кисловатого, сочного ананаса, и знаковый для парфюма Angel аромат пачулей.

Сочетание свежести и экзотики упаковано в переосмысленный легендарный флакон в форме звезды. Для Angel Iced Star он окрасился в нежные оттенки голубого и зеленого в сочетании с насыщенным розовым.

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