Wella представили новую коллекцию средств для укладки с натуральными маслами

Wella отобрали уникальные масла со всего мира. Ингредиенты новой линии — масло камелии, кокоса, жожоба, авокадо и макадамии, которые используются в комбинациях с другими составляющими средств. Масла питают волосы без утяжеления, не оставляют жирных следов, гарантируют легкое расчесывание и, как следствие, предотвращают ломкость. Все 6 новых продуктов обещают до трех дней гладкости и блеска, а также отвечают за УФ-защиту, послушность, питание, мягкость, эластичность волос, а также противостоят их ломкости.