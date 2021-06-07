Шведский парфюмерный бренд Byredo запустил линейку декоративной косметики

Byredo — шведский бренд, который раньше специализировался только на ароматах, свечах и средствах для тела, дублирующих парфюм, выпустил первую коллекцию декоративной косметики. Концепция Byredo Makeup отрицает гендерные условности, главное для создателя бренда и креативного директора Бена Горхэма — идентичность и самовыражение.
В коллекцию декоративной косметики Byredo вошли многофункциональные средства, например, Colour Stick, который можно использовать для глаз, губ или скул, палетка теней, жидкая подводка, тушь, бальзам для губ, сатиновые и матовые помады.
-
Бутик Byredo на Малой Бронной, 24
Еще одна важная новость Byredo — открытие первого бутика бренда в России, а именно в Москве. В нем представлен парфюм, дымки для волос, свечи и продукты из линейки декоративной косметики Byredo Makeup.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.