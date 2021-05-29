В Петербурге открылся шоу-рум Zielinski & Rozen, объединивший флагманский магазин, мини-бар и кофейню

На Херсонской улице, недалеко от генерального консульства Израиля, открылся шоу-рум Zielinski & Rozen. Новое пространство отличается тем, что оно объединяет флагманский магазин, бар (как в богемном районе Тель-Авива Неве Цедек) и кофейню. Сейчас здесь можно взять чай или кофе навынос, а скоро появится меню с завтраками и легким ланчем.