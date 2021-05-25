L'Occitane выпустили коллаборацию с российской модной маркой Present & Simple

При работе над свитшотом было создано пять эскизов. Вещь сделана из итальянского хлопкового футера оттенка кэмэл, который напоминает о знаковой миндальной коллекции L'Occitane. Свитшот можно купить на сайте, а бонусом получить подарок — набор бестселлеров от L'Ocitane в трэвел-формате.