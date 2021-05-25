L'Occitane выпустили коллаборацию с российской модной маркой Present & Simple

На создание коллаборации с российским fashion-старт-апом Present & Simple мировой бренд L'Occitane подтолкнула общность их ценностей. Схожие философия и девиз Art de vivre (искусство жить, наслаждаясь каждым моментом) объединили французскую косметическую компанию и молодую модную марку. Вместе они разработали лимитированную коллекцию свитшотов с вышивкой.
При работе над свитшотом было создано пять эскизов. Вещь сделана из итальянского хлопкового футера оттенка кэмэл, который напоминает о знаковой миндальной коллекции L'Occitane. Свитшот можно купить на сайте, а бонусом получить подарок — набор бестселлеров от L'Ocitane в трэвел-формате.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.