5 советов, как выбрать идеальный увлажняющий крем. И не попасться на уловки маркетинга!

Для тех, кто задумался о первом антивозрастном средстве, пытается разобраться в кислотных пилингах или не понимает разницы между тонером и тоником в издательстве АСТ вышел доступный гид по вселенной уходовой косметики — книга «Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает». Автор Мария Атчикова — журналистка и бьюти-редактор — собрала все свои знания о кремах, сыворотках и их компонентах. А «Собака.ru» изучила и делится отрывком.
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Обложка книги «Что вы втираете. Как научиться выбирать косметику, которая работает»
Иллюстрация: София Коловская
Так совпало: как собрать свою систему ухода
Ушла на базу
О базовом уходе и немного о том, как сложно перестать использовать игровые заголовки
Первое, самое важное и основополагающее средство любого ухода — это увлажняющий крем. Именно вокруг него нужно выстраивать собственную систему, добирая необходимый функционал другими средствами. Хорошо подобранный увлажняющий крем, несмотря на формальный минимум действия, работает и как антивозрастной, убирая мелкие поверхностные морщинки от сухости и создавая нужный plump-эффект (Шишков, прости, не знаю, как перевести: ближе всего в русском языке, наверное, слово «упругость», но и оно не отражает силу того волшебного пинка, который получает кожа изнутри). Вот три кита, на которых держится хороший базовый крем:
Увлажняющие компоненты
Самых популярных всего-то два: гиалуроновая кислота и глицерин. Они работают примерно по одному принципу: захватывают молекулы воды и удерживают их в течение некоторого промежутка времени — вопрос только в том, где все это происходит. Если глубже рогового слоя — хорошо. Если только на поверхности — уже не очень. С гиалуроновой кислотой вопрос проникновения решается технологически: сейчас у разработчиков есть возможность использовать сразу несколько видов гиалуронки разного размера или ее фрагментов, тем самым выстраивая нужное комбинированное действие формулы.
Надо понимать, что испарение воды с поверхности кожи — это абсолютно нормальный и неизбежный процесс, который по-научному называется трансэпидермальной потерей влаги. И обезвоженность наступает, только если вода испаряется слишком активно. Обычно это происходит не просто так, а связано с объективными факторами, влияющими и на работу клеток (например, в возрастной коже часто отме- чают недостаток собственных запасов гиалуроновой кислоты), и с качеством рогового слоя, которое ухудшается при внешних повреждениях. Для исправления второго в список хорошо работающих увлажняющих компонентов добавляют «группу запаса»: мочевину, молочную кислоту в небольшой концентрации, микроэлементы (натрий, калий, кальций, магний). Эти компоненты часто называют частью «натурального увлажняющего фактора» (НУФ, или NMF), это составные части рогового слоя кожи. И в сочетании с глубоко проникающими увлажняющими активами они работают действительно отлично на поврежденной или атопичной коже.
Здесь же обязательно стоит вспомнить про коллаген, который сегодня добавляют в половину антивозрастных кремов, потому что мы-то знаем, что от нормального количества коллагеновых волокон зависит упругость кожи. Коллаген для человеческого организма — пища, которую он перерабатывает на аминокислоты и использует для построения чего-то нужного. Человек вообще — одна большая фабрика по производству коллагена; причем строительный материал вовсе не обязательно добывать из пищевых добавок — кусок мяса работает точно так же, растительный белок — чуть сложнее и только в комбинации с минералами и витаминами. Именно поэтому начинающие веганы первым делом отмечают изменения в упругости кожи, а немолодые начинающие веганы немедленно жалуются на работу суставов: резкое урезание белкового рациона в первую очередь отражается именно на них. Молекула косметического коллагена крупная, и ей через роговой слой кожи не пробиться примерно никак. Даже если ее предварительно раздробить на более мелкие (это уже гидролизованный коллаген), «добежать» до коллагеновых волокон кожи и встроиться в них, чтобы сделать их более прочными, не получится. Но коллаген отлично притягивает и удерживает воду и создает на поверхности кожи защитную пленку — очень гладкую, почти ощутимую; в выравнивающих базах под макияж этот эффект незаменим и в увлажняющих средствах тоже хорош.
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Иллюстрация: София Коловская
Эмоленты
Эмоленты — смягчающие поверхность кожи компоненты, которые проникают в роговой слой и заполняют существующие в нем пустоты; они очень похожи по функционалу на естественную гидролипидную мантию. Чаще всего это базовые масла или сквалан, и нужное количество в общем составе зависит от типа кожи. Сухая обычно сама по себе отличается дефицитом липидов, и она способна «съесть» больше масел, чем нормальная, а в средствах для жирной кожи их должно быть поменьше. Не стоит недооценивать важность этого класса компонентов, потому что именно из-за них мы можем влюбляться в крем до беспамятства, всего лишь потрогав кожу после нанесения и удивившись ее необычайной мягкости. Но нужно понимать, что одной только мягкостью сыт не будешь. К хорошим эмолентам, которые делают кожу самой нежной в мире здесь и сейчас, комплектом должны идти и серьезные активные компоненты длительного действия с хорошей проникающей способностью. Иначе в долгой перспективе кожа будет недополучать полезных веществ и в какой-то момент ее состояние просто резко ухудшится.
Окклюзивные компоненты
Окклюзивные компоненты — это то, что остается лежать на поверхности кожи, практически не встраиваясь в роговой слой, «запирая» влагу пленкой. Самая спорная категория, потому что плотные пленкообразующие компоненты востребованы в очень специфичных зимних средствах, защищающих кожу от ветра или колючего снега. Или в кремах для атопичной сухой кожи, которой такая физическая защита очень нужна. Во «вторую кожу» играют воски, ланолин, силиконы, минеральное масло.
Если в составе крема, на который вы уже положили глаз, есть все нужные базовые компоненты, можно анализировать его на предмет специализации.
- Антиоксиданты и витамины — если нужно исправлять цвет лица; если его нужно исправлять срочно и радикально, то это лучше делать курсом отдельных средств из тяжелой артиллерии кислот или витамина С, но только в том случае, если ситуация связана с качеством кожи, а не с отсутствием возможности хорошо отдохнуть, чтобы все наладилось само собой.
- Противовоспалительные и успокаивающие компоненты — если кожа реактивная, чувствительная и требует постоянного внимания.
- Антивозрастные — если есть проблемы с тонусом.
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Иллюстрация: София Коловская
Важный нюанс: если в идеальном увлажняющем креме нет SPF, его вполне можно использовать и утром, и вечером. Если же он там есть или кожа требует дополнительного питания, то проще использовать два разных средства.
Вообще у деления ухода на дневной и ночной есть научное обоснование. Так как ночью организм активно работает над восстановлением потраченных за день ресурсов, должно быть чуть проще вносить в него помогающие этому процессу компоненты, прежде всего те, что следуют заданному курсу антивозрастной профилактики — то есть людям после тридцати разбивать основной уход на два очень разумно. Есть и более практичная причина: в утреннем и вечернем уходе нам нужны разные компоненты и разные текстуры. Утром — что-то легкое, комфортное, что напрямую действует на цвет лица, служит хорошей базой под макияж, защищает от солнца. Вечером же можно использовать более плотные текстуры и не бояться, что лицо будет излишне блестеть. Мне очень близок этот подход еще и потому, что утром я морально не готова устраивать долгие забеги с массажами и нанесением трех средств послойно. Нужно что-то быстро впитывающееся, работающее и понятное, а это как раз самый обычный увлажняющий крем.
У вечернего ухода тоже есть свои правила: например, излишки ухаживающей косметики лучше удалять обычной салфеткой примерно через 15–20 минут после нанесения. Во-первых, масла, которые больше не впитываются и продолжают лежать на коже мертвым грузом, окисляются, и продукты этого окисления совсем не полезны. Во-вторых, это помогает избежать перспективы появления утренней отечности. Конечно, если к ней есть склонность и определенные проблемы с сосудами, но таким людям, как я, например, противопоказаны ночные маски, подразумевающие нанесение толстым слоем прямо перед сном. Любимую восстанавливающую ночную маску с центеллой Dr.Jart+, впрочем, я все равно использую, просто наношу ее минимум за пару часов до сна и потом промокаю лицо сухой салфеткой. Иногда нарушаю инструкцию и просто наношу ее очень тонким слоем, как обычный крем (обычный крем при этом не использую). И так она тоже работает — видимо, центелле в целом все равно, спишь ты с ней или нет, она просто делает свое дело.
С самым первым шагом в выборе крема есть важная тонкость. Я понимаю, как это сейчас выглядит: заходишь на сайт любого магазина, жмешь на категорию средств для лица и вываливается тысяча банок, одна другой краше. Ходишь там час, устаешь и либо закрываешь все к чертовой матери, либо покупаешь что угодно, лишь бы этот консьюмеристский ужас скорее закончился. Поэтому давайте упростим задачу:
- Если важны натуральность и экологичность, лучше сразу идти в магазины, для которых они тоже важны. Так вы не будете перелопачивать лишнюю информацию.
- Очертите ценовой диапазон. Сразу, еще до выбора. При идеальном развитии событий крем нужно будет покупать примерно раз в пять-шесть месяцев, и эта трата не должна рвать бюджет на части (или наступят последствия, о которых я писала в главе «Дорогие мои»). Это удобно делать в интернет-магазинах: там обычно есть сортировка по возрастанию цены и выборку выше этого предела смотреть просто не нужно.
- Используйте строку поиска или фильтруйте средства по конкретным компонентам. Лучше не по базовым, потому что сейчас очень сложно найти крем без гиалуроновой кислоты, а по активным — кремов с ниацинамидом или витамином С точно будет меньше.
- Выберите несколько средств, которые нравятся по описанию. А теперь поищите отзывы на них на независимых сайтах. Нормальный живой отзыв обычно не повторяет официальное описание и рассказывает практичные вещи: о текстуре, эффекте, длительном применении. Здесь часто становится понятно: то, что производитель считает «легкостью», на деле оказывается «приятным жирненьким кремом».
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