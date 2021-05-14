5 советов, как выбрать идеальный увлажняющий крем. И не попасться на уловки маркетинга!

Так совпало: как собрать свою систему ухода

Ушла на базу

О базовом уходе и немного о том, как сложно перестать использовать игровые заголовки

Первое, самое важное и основополагающее средство любого ухода — это увлажняющий крем. Именно вокруг него нужно выстраивать собственную систему, добирая необходимый функционал другими средствами. Хорошо подобранный увлажняющий крем, несмотря на формальный минимум действия, работает и как антивозрастной, убирая мелкие поверхностные морщинки от сухости и создавая нужный plump-эффект (Шишков, прости, не знаю, как перевести: ближе всего в русском языке, наверное, слово «упругость», но и оно не отражает силу того волшебного пинка, который получает кожа изнутри). Вот три кита, на которых держится хороший базовый крем:

Увлажняющие компоненты

Самых популярных всего-то два: гиалуроновая кислота и глицерин. Они работают примерно по одному принципу: захватывают молекулы воды и удерживают их в течение некоторого промежутка времени — вопрос только в том, где все это происходит. Если глубже рогового слоя — хорошо. Если только на поверхности — уже не очень. С гиалуроновой кислотой вопрос проникновения решается технологически: сейчас у разработчиков есть возможность использовать сразу несколько видов гиалуронки разного размера или ее фрагментов, тем самым выстраивая нужное комбинированное действие формулы.

Надо понимать, что испарение воды с поверхности кожи — это абсолютно нормальный и неизбежный процесс, который по-научному называется трансэпидермальной потерей влаги. И обезвоженность наступает, только если вода испаряется слишком активно. Обычно это происходит не просто так, а связано с объективными факторами, влияющими и на работу клеток (например, в возрастной коже часто отме- чают недостаток собственных запасов гиалуроновой кислоты), и с качеством рогового слоя, которое ухудшается при внешних повреждениях. Для исправления второго в список хорошо работающих увлажняющих компонентов добавляют «группу запаса»: мочевину, молочную кислоту в небольшой концентрации, микроэлементы (натрий, калий, кальций, магний). Эти компоненты часто называют частью «натурального увлажняющего фактора» (НУФ, или NMF), это составные части рогового слоя кожи. И в сочетании с глубоко проникающими увлажняющими активами они работают действительно отлично на поврежденной или атопичной коже.