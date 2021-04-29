На Радищева открылось пространство SOUL PLACE, объединившее бьюти-бар, кофейню и маркетплейс

Креативное пространство SOUL PLACE разделено на три зоны: бьюти-бар, кофейню и маркетплейс. В первой упор на уходовые процедуры, например, европейский маникюр без использования режущих инструментов, покрытие только лаком (Christina Fitzgerald или Smith and Cult) и никакого геля. Аналогичный подход и к работе с волосами — уход косметикой Olaplex и Kevin Murphy, а также легкие укладки. Зона бьюти-бара получилась уединенной, одновременно в ней могут находиться два человека: один — в кресле у парикмахера, другой — у мастера маникюра.
Нацеленность только на уходовые процедуры рифмуется с концепцией SOUL PLACE, в основе которой экологичность, естественность, натуральность. Именно поэтому в интерьере пространства нет пластика, зато много дерева, детали из переработанных материалов и природные оттенки.
Кофейня на 20 посадок с коммунальным столом для коворкинга. Кофе варят на зернах от Bolshecoffee Roasters — бренда, который познакомил Петербург с понятием «спешелти». В меню печенье, трюфели, брауни и лимонный тарт, а к лету появятся завтраки! В зоне маркетплейса можно купить крафтовый шоколад на альтернативном молоке без содержания сахара, сыродавленное масло (кедр, кунжут, конопля, кунжут, черный тмин), обезжиренные семена и орехи, специи и итальянское печенье.
Кроме того, в зоне маркетпейса можно найти свечи ручной работы, авторские украшения, ежедневники и натуральную косметику от Davines, Authentic Beauty, Iles Formula, MARVIS, Dermalogica, Le mieux, Phyto-C, James read, Zein obagi, Tebiskin.
В будущем в SOUL PLACE запустятся лекции и мастер-классы. Креативное пространство планирует поддерживать и начинающих художников, дизайнеров. В программу поддержки входит возможность re-sale и отсутствие процентов. Раз в месяц резидент-новичок будет меняться.
SOUL PLACE, ул. Радищева, 8, 08:00-22:00
Фото: архивы пресс-службы
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