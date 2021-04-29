На Радищева открылось пространство SOUL PLACE, объединившее бьюти-бар, кофейню и маркетплейс

Креативное пространство SOUL PLACE разделено на три зоны: бьюти-бар, кофейню и маркетплейс. В первой упор на уходовые процедуры, например, европейский маникюр без использования режущих инструментов, покрытие только лаком (Christina Fitzgerald или Smith and Cult) и никакого геля. Аналогичный подход и к работе с волосами — уход косметикой Olaplex и Kevin Murphy, а также легкие укладки. Зона бьюти-бара получилась уединенной, одновременно в ней могут находиться два человека: один — в кресле у парикмахера, другой — у мастера маникюра.