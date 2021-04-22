Бренд Rexaline выпустил линию антивозрастных средств для чувствительной кожи

На основе последних научных достижений в области био-векторизации активных веществ Rexaline разработали формулу Rexaline Derma для чувствительной кожи. Линия косметических средств совмещает два, казалось бы, противоположных эффекта — антивозрастной и защитный, в котором остро нуждается чувствительная кожа. В линию вошел полный комплекс уходовых продуктов: кремы для лица и кожи вокруг глаз, сыворотка, пилинг и ночная крем-маска.
Разработанный эксклюзивный комплекс сочетает в себе растительные биовекторы аминокислот протеинов овса с дуэтом гиалуроновой кислоты (высокомолекулярной и фрагментированной). Такой мощный набор оказывает целенаправленное воздействие на потребности ослабленной кожи и борется с преждевременным старением. Что конкретно делает линия Rexaline Derma? Снижает чувствительность, успокаивает раздражение и покраснение, защищает от негативного воздействия внешних факторов, интенсивно омолаживает, реструктурирует и регенерирует, увлажняет, восстанавливает защитные функции, придает ощущение комфорта.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.