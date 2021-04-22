Бренд Rexaline выпустил линию антивозрастных средств для чувствительной кожи

На основе последних научных достижений в области био-векторизации активных веществ Rexaline разработали формулу Rexaline Derma для чувствительной кожи. Линия косметических средств совмещает два, казалось бы, противоположных эффекта — антивозрастной и защитный, в котором остро нуждается чувствительная кожа. В линию вошел полный комплекс уходовых продуктов: кремы для лица и кожи вокруг глаз, сыворотка, пилинг и ночная крем-маска.