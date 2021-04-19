Чем пахнут регионы России? AliExpress составили парфюмерную карту

Анализ проводился на основе покупок жителей страны за 2020 год, учитывались парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома. Лидером по России стал аромат розы. Также в пятерку популярных вошли ароматы алоэ, моря, фруктов и цветов. В Петербурге лидирует лимонный парфюм.
Москве же выбирает аромат жасмина, Владивосток — моря, Екатеринбург — ромашки, Казань — сандала, Калининград — вишни, Краснодар — эвкалипта, Красноярск — шоколада, Нижний Новгород — кокоса, Ростове-на-Дону — винограда, Сочи — мяты.
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