9 парфюмерных новинок, которые помогут снять стресс: от Valentino и Dior до селективных ароматов

2787

Создательница бренда Роми Ковалевски ориентировалась на миллениалов: 2787 в названии означает не только объемы 27 и 87 мл, но еще число и год ее рождения. Тут все, как любят тридцатилетние: бланковый прямоугольный флакон привычно ложится в руку, только при нажатии выдает не советы Сири и принтскрин, а дозу классного аромата. К примеру, универсального альдегидного #hashtag, синтезированного из пяти великих молекул Genetic Bliss или фестивального Sonar, который пахнет металлом, деревом, перцем и пивом. В общем, мы все-таки (в некотором смысле) улетели!