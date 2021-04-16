9 парфюмерных новинок, которые помогут снять стресс: от Valentino и Dior до селективных ароматов

Бьюти-редактор Алла Шарандина, чтобы не нервничать, провела ревизию всего парфюма, способного противостоять раздражению. Никакого стресса, только ароматы личи, чайной розы и ладана.
L’Interdit Millésime
Givenchy
В каждый флакон «миллезимного» L’Interdit поймана примерно сотня апельсиновых цветков весеннего урожая 2020 года. Пока весь мир, теряя обоняние, запирался по домам, в дельте Нила расцветал самый душистый на свете флердоранж. Просушенный на полотняных тентах между деревьями, он стал конкретом, затем абсолютом, а затем — главной и самой пронзительной нотой этого фланкера. Теперь-то уж мы ее учуем!
2787
Создательница бренда Роми Ковалевски ориентировалась на миллениалов: 2787 в названии означает не только объемы 27 и 87 мл, но еще число и год ее рождения. Тут все, как любят тридцатилетние: бланковый прямоугольный флакон привычно ложится в руку, только при нажатии выдает не советы Сири и принтскрин, а дозу классного аромата. К примеру, универсального альдегидного #hashtag, синтезированного из пяти великих молекул Genetic Bliss или фестивального Sonar, который пахнет металлом, деревом, перцем и пивом. В общем, мы все-таки (в некотором смысле) улетели!
Born in Roma Yellow Dream
Valentino
В ароматах Born in Roma Yellow Dream сконденсирован торжествующий желтый. Главные эссенции и абсолю обоих ароматов — сплошь в охряной гамме. Женский составлен из лимона-первоцвета, личи и чайной розы, а мужской — из ананаса, имбиря и лайма. Двойной жесткий монохром связан не с диктатурой Pantone (в этом году на царство избран канареечный оттенок Illuminating), а только и исключительно с Вечным городом — с формой футбольного клуба «Рома» и шафрановыми палаццо на площади Миньянелли, где с 1967-го базируется ателье Дома моды Valentino.
Flower by Kenzo Poppy Bouquet
Наряд Flower by Kenzo Poppy Bouquet Couture Edition — стейтмент такой же многослойный, как кимоно эпохи Хэйан. И отсылает не только к традиционному японскому поясу оби, но и к занятной страсти Кензо Такады, который двадцать лет коллекционировал французские жаккардовые ленты. А в 1982-м сшил целиком из них платье невесты для осеннего показа. Оно было красно-розовым — и навсегда индульгировало для моды это сочетание. Осваиваем его, перехватив лентой с флакона «конский хвост» или запястье!
Gold Myrrh Absolute
Carolina Herrera
После ладана, кожи и бобов тонка новая ода в нишевой коллекции Herrera Confidential написана о мирре. Ароматическую смолу родом с Аравийского полуострова оттенили черный перец, выгоревший на солнце цветок бессмертника и чаша со сладким восточным десертом из лакрицы, какао и ванили. Получилось так же богато, как гардероб шейхи Мозы, — и как золотой флакон и упаковка, украшенная машрабией.
Svezhiy
Tonka Perfumes
Кажется, это будущее парфюмерии: спрей для мгновенной ароматизации всего — от пальто до спальни. Концентрация душистых веществ в нем как в парфюмерной воде (15 %), а стойкость даже выше (до 8 часов). Немедленно подселяем в дом на ПМЖ запах медового разнотравья с японской мятой, розой и базиликом.
Orpheon
diptyque
Джаз-клуба «Орфеон» по соседству с первым магазинчиком diptyque в квартале Сен-Жермен уже давно нет, но дело его живет в новом парфюме — там вьется табачный дым, в воздухе мечутся частички пудры, а деревянный стол залит в синкопе коктейлем «Френч 75».
Volcanic Flowers
Floraiku
Пачули долго маялись на позиции запасного игрока. И наконец выбегают на поле. Не просто выбегают — разливаются раскаленной лавой. Когда они подостынут, сквозь дрожь земли пробьются ландыши и жасмины. Очень красивая игра и заявка на Лигу чемпионов!
Toile de Jouy
Maison Christian Dior
Три аромата из нишевой линейки Dior — ландышевый Lucky, шипр Gris Dior и древесный Oud Ispahan — переизданы в тубусах, принтованных туаль-де-Жуи. Такой набивной рисунок на шелке или хлопке уважали в Версале, а Кристиан Диор однажды в 1947-м обернул в него всю мебель и витрины бутика на авеню Монтень.
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