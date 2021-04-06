Чем пахнут выгорание, дедлайн и тапочки в офисе? Demeter и GeekBrains выпустили ароматы для диджитал-специалистов

Образовательная платформа GeekBrains и «Библиотека ароматов», представитель бренда Demeter в России, сделали лимитированную коллекцию парфюма для диджитал-специалистов. В ней пять ароматов, иллюстрирующих жизнь и работу каждого, кто имеет отношение к диджитал-сфере (и не только к диджитал, на самом деле).