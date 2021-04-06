Чем пахнут выгорание, дедлайн и тапочки в офисе? Demeter и GeekBrains выпустили ароматы для диджитал-специалистов

Образовательная платформа GeekBrains и «Библиотека ароматов», представитель бренда Demeter в России, сделали лимитированную коллекцию парфюма для диджитал-специалистов. В ней пять ароматов, иллюстрирующих жизнь и работу каждого, кто имеет отношение к диджитал-сфере (и не только к диджитал, на самом деле).
Не обошлось, конечно, без ароматов «Выгорание» с древесными и дымными нотами и «Дедлайн: вчера» с острым, жгучим перцем, который пробирает не хуже сообщений от начальника. Самый уютный — «Тапочки в офисе» — пахнет кофе, ванилью и табаком. Есть еще «Ситуативочка», состоящий из травянистого букета сушеных цветков конопли, и «Учусь кодить» — яркий древесный аромат красного дерева.
В России ароматы доступны на сайте «Библиотеки ароматов», а до 15 апреля коллекцию духов можно получить бесплатно — приняв участие в конкурсе GeekBrains, который проходит у них в аккаунте.
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