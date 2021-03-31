Natura Siberica представили новую коллекцию профессиональной косметики для волос

Уникальность ICE Professional в том, что в ее основе — экстракты северных растений, для получения которых используется холод, а точнее запатентованный метод криоферментативной экстракции (то есть применение супернизких температур). Кроме того, в разработке коллекции Natura Siberica принимали участие стилисты-парикмахеры и трихологи. Исследования велись в течение нескольких лет, чтобы учесть все нюансы использования продуктов как профессионалами при салонном уходе, так и в домашних условиях.