Natura Siberica представили новую коллекцию профессиональной косметики для волос

Коллекция ICE Professional by Natura Siberica состоит из 6 линий и 61 продукта для восстановления поврежденных волос, увлажнения и питания, детокса, очищения и успокоения кожи головы, поддержания цвета окрашенных волос, сохранения оттенков, ухода за кудрявыми волосами. Специалисты компании учли все проблемы, от которых обычно помогают избавиться профессиональные стилисты. В линии входят самые разные продукты, например, шампуни и кондиционеры, маски, сыворотки и спреи, активные концентраты, пилинг для кожи головы, крем-уход.
Уникальность ICE Professional в том, что в ее основе — экстракты северных растений, для получения которых используется холод, а точнее запатентованный метод криоферментативной экстракции (то есть применение супернизких температур). Кроме того, в разработке коллекции Natura Siberica принимали участие стилисты-парикмахеры и трихологи. Исследования велись в течение нескольких лет, чтобы учесть все нюансы использования продуктов как профессионалами при салонном уходе, так и в домашних условиях.
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