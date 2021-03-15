15 новых ароматов сезона для вызова настоящей весны

Miller et Bertaux

Дизайнеры Франсис Миллер и Патрик Берто совершили за тридцать лет левел-ап от богемной одежды до универсальной парфюмерии. «‎Сначала мы просто расставляли в своем магазине в Маре диковины из наших путешествий. Иногда продавали их тем покупателям, кто смог нас уболтать. Подсвечники, шкатулки, талисманы, обереги, изображения божков — не поделки для туристов, а оригинальные артефакты из Индонезии, Мексики, Африки. И, конечно, из Индии. Думаем, у поколения, чья молодость пришлась на 1970-е годы, с этой страной особые взаимоотношения. В те времена мы страстно увлекались эзотерикой, восточными практиками, медитациями. И своей любовью к парфюмерии тоже обязаны индийским благовониям с пачулями, шафраном, сандалом. Об этом, кстати, наш аромат Close Your Eyes. А вот запах нынешнего карантинного Парижа (скуки и разочарования) мы точно никогда не сделаем!».‎‎