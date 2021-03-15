15 новых ароматов сезона для вызова настоящей весны

Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина изучает необычную экстракцию и новые (пугающе прекрасные!) жанры парфюмерии.
Allegra
Bvlgari
Римский ювелирный дом мыслит масштабно: если уж выпускать новое, то драгоценной россыпью. Так что Allegra — это сразу пять парфюмов и пять моноэссенций для их кастомизации (мускус, бергамот, роза, ваниль, пачули из лучших урожаев). Сами ароматы — Италия, которую мы обожаем. Riva Solare — залитая солнцем, апельсиновым соком и прибойной волной Калабрия. Fiori D’Amore — миланская цветочная лавка с красными розами. Dolce Estasi — миндальные амаретти в кафе у флорентийского Дуомо. Fantasia Veneta — карнавальный парчовый шипр. А Rock’n’Rome — аперитив на Пьяцца Навона.
Sintra Memo
Создатели парфюмерной марки Клара и Филипп Моллой заскучали по серфингу в Эрисейре, изразцам азулежу, сладким корзинкам паштейш-де-ната и прочим португальским радостям, которые сублимировали в аромате апельсиновой рощи, петитгрейна, ванили, зефира и пастилы.
Gentleman Eau de Toilette Intense
Givenchy
Натали Лорсон и Оливье Кресп снова сели за парфюмерный орган и переиграли ирисовую симфонию Gentleman Givenchy собственного сочинения. Теперь в ее первой части вместо грушевого скерцо разложен базилик, а в финальном адажио в полный рост встает кипарис.
Izia de Nuit
Sisley
Четыре года назад великолепная Изабель д’Орнано, графиня и хозяйка Sisley, придумала парфюмерную воду в честь себя. Срезала розы из фамильного сада, начертила на флаконе свое польское имя Izia и отпустила в мир. У племянницы Ли Радзивилл (родной сестры Жаклин Кеннеди) со вкусом всегда был порядок, так что аромат от Изабель предсказуемо стал бестселлером. В его новую шипровую версию парфюмер Амандин Клер-Мари добавила целое лукошко смородины.
Angel Nova
Mugler
«Ангел» упал на Землю чуть меньше тридцати лет назад, а метеоритной крошки (то есть фланкеров) рассыпал уже на несколько поколений вперед. Сейчас их около пятидесяти! Но новая парфюмерная вода коллекции ворвалась в стратосферу отдельной вспышкой. Соня Констан, Луиза Тернер и Квентин Биш пересобрали классический цветочно-карамельный аромат в шипастую розу, которая завязла в малиновом варенье. В рецепте задействованы также личи, бензойная смола и «акигалавуд» — фракция масла пачулей.
Amyris
Maison Francis Kurkdjian
Пара Amyris замиксована в этом сезоне на большей скорости. Ямайский амирис и флорентийский ирис спелись благодаря Maison Francis Kurkdjian еще в 2012-м. Мезальянс непричесанного карибского кустарника и тосканского сноба оказался союзом, заключенным на небесах. Теперь из мужского аромата исчезли все утренние чревоугодия — вместо кофе и кокосовой шоколадки тут прицельно жжет шафран. А в женском ласковые древесные ноты вытеснил могучий египетский жасмин.
Passage d’Enfer Extrême
L’Artisan Parfumeur
Не будем томить: в каст аромата с названием «Врата ада» без проб прошла красная паучья лилия, абсолютная чемпионка мира по суевериям. В 1999 году парфюмер Оливия Джакобетти построила на эсссенции обычной лилии пирамиду туалетной воды Passage d’Enfer. А в ее более концентрированный ремейк добавила экшна: красные мохнатые лепестки от соприкосновения с ладаном пробивает дрожь. Да и нас, пожалуй. Кто-нибудь, зовите экзорциста!
psy_cou
Nomenclature
Парфюмерный «Психо» — тоже про раздвоение личности. Ладан и пало санто вступили здесь в равный бой с вводящими во искушение кофейными зернами и удом. Но главным героем мистерии стал кумарин, явленная миру в 1882 году синтетическая молекула. Парфюмер Франк Фелькль воскресил ее во всей мощи. И дал коротенький спойлер к этому сюжету: «Вы услышите первобытный крик парфюмерии».
Serenity
Pure Sense
Самые тонкие настройки обоняния могут быть у незрячих людей. Теорию проверила российская марка, сведя слабовидящих парфюмерных энтузиастов с технологами. Например, концентрированный аромат спокойствия Serenity собрали в четыре руки филолог-полиглот Александр Яшин и химик Александра Глюк. На вдохе — погружение: индийские благовония, переспелые сливы и пино нуар. На выдохе — просветление: сандал и кокосовое молоко.
H24
Hermes
Парфюмер Кристин Нажель смастерила почти осязаемый аромат прохлады плоскогорья. Скошенная трава, мускатный шалфей, эфирное масло и абсолю которого полностью избавлены от аптечного духа, постепенно уступают место зеленой земляной ноте скларена.
Dylan Turquoise
Versace
В амфоре, похожей на вазу из (дико дорогой) линейки Versace Home, плещется зожный коктейль: сок гуавы, цедра лимона-первоцвета, полученная из сахарного тростника молекула Clearwood.
Olivier Ondé, Bois Flotté, Karité Corsé
L’Occitane
Мальчикам по-прежнему достается самое передовое: технологи L’Occitane извлекли для мужских ароматов неизвлекуемое. Исходное сырье парфюмерии до сих пор отправлялось во флаконы только одной своей фракцией. А теперь, благодаря патентованной технологии, в стекло схвачен полнокровный запах столетнего оливкового сада в устье Роны (Olivier Ondé), красных водорослей на берегу Монпелье (Bois Flotté) и обжаренного африканского ореха (Karité Corsé).
Miller et Bertaux
Дизайнеры Франсис Миллер и Патрик Берто совершили за тридцать лет левел-ап от богемной одежды до универсальной парфюмерии. «Сначала мы просто расставляли в своем магазине в Маре диковины из наших путешествий. Иногда продавали их тем покупателям, кто смог нас уболтать. Подсвечники, шкатулки, талисманы, обереги, изображения божков — не поделки для туристов, а оригинальные артефакты из Индонезии, Мексики, Африки. И, конечно, из Индии. Думаем, у поколения, чья молодость пришлась на 1970-е годы, с этой страной особые взаимоотношения. В те времена мы страстно увлекались эзотерикой, восточными практиками, медитациями. И своей любовью к парфюмерии тоже обязаны индийским благовониям с пачулями, шафраном, сандалом. Об этом, кстати, наш аромат Close Your Eyes. А вот запах нынешнего карантинного Парижа (скуки и разочарования) мы точно никогда не сделаем!».
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