Фанату Кайли Дженнер на заметку: 1 марта стартуют офлайн-продажи косметики Kylie Skin в России

Прямиков в первый день весны на полках магазинов «Золотое яблоко» появится косметика бренда Kylie Skin. В России будет представлена далеко не вся продукция от Кайли Дженнер, а лишь ее малая часть. Ассортимент для нашего рынка состоит из линии, включающей в себя девять уходовых средств, семь из которых предназначены для лица, а два — для тела. Важно, что вся косметика Kylie Skin — веганская, а в качестве приятного бонуса — минималистичная и симпатичная упаковка.

На сайте «Золотого яблока» косметику уже можно купить.