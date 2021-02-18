Giorgio Armani представили новую линию по уходу за кожей Armani Men

Очищающий гель создан из частичек жожоба, которые отшелушивают, придают коже сияние и гладкость, экстракта коры березы, успокаивающего кожу, с эффектом бережного пилинга, а также витаминного комплекса MAG с витамином C. Лосьон Armani Men на 94% состоит из натуральных ингредиентов, а его формула — на 97% биоразлагаемая. Экстракт листьев баобаба увлажняет кожу, экстракт коры березы успокаивает ее. Третий продукт линейки — крем для лица и кожи вокруг глаз — борется с признаками старения, отечностью и уменьшает круги под глазами. В его составе, опять же, витаминный комплекс, экстракт листьев баобаба, отвечающий за увлажнение, и экстракт коры березы, обладающий противовоспалительным действием.