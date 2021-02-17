Герой The Icon от Antonio Banderas — певец Jony — об успехе, уверенности в себе и парфюме, как источнике воспоминаний

Чему тебя научил твой путь к успеху?

Никогда не опускать руки, даже когда очень тяжело.

То главное, что помогло тебе добиться успеха?

Так как я — музыкант, везде и во всем ищу вдохновение. Пока я могу его найти — я могу писать песни, а песни — это мое слово. Этот принцип и есть фундамент моего успеха.

Есть те, кто мотивировал тебя быть лучше и не опускать руки?

Конечно, моя семья — мой ориентир. Родители, старший брат — все они очень важная составляющая часть моей личности и моей жизни. Кроме того, я вдохновлялся многими артистами, историями их жизни: с чего они начинали, кем в итоге стали. Таких артистов, на самом деле, не так много.

Без чего точно не обойтись: таланта или хорошего маркетинга?

Талант или маркетинг? Хорошо, представим, что я маркетолог. Ко мне подходит человек и говорит: «Я умею делать следующее. Я хочу, чтобы это увидел весь мир». Я, как маркетолог, говорю: «Хорошо. Согласен с тобой, ты это делаешь очень круто. У тебя огромный талант, и я расскажу о нем всему миру: сделаю классную рекламу и продвижение». Я думаю, мой посыл понятен. Если у тебя нет таланта, то что показывать людям? Вот ты пришел и говоришь: «Сделай меня знаменитым». А что ты можешь дать миру? Необходимо сначала ответить себе на этот вопрос.