Герой The Icon от Antonio Banderas — певец Jony — об успехе, уверенности в себе и парфюме, как источнике воспоминаний

Новый мужской парфюм от Антонио Бандераса с грейпфрутом, мускатным шалфеем, дубом и черным перцем в России представляет молодой певец Jony. Аромат воплощает собой уверенность и успех — именно об этом мы и поговорили с героем кампании The Icon от Antonio Banderas, а также автором и исполнителем песен «Френдзона» и «Звезда», возглавивших музыкальные топы.
Чему тебя научил твой путь к успеху?
Никогда не опускать руки, даже когда очень тяжело.
То главное, что помогло тебе добиться успеха?
Так как я — музыкант, везде и во всем ищу вдохновение. Пока я могу его найти — я могу писать песни, а песни — это мое слово. Этот принцип и есть фундамент моего успеха.
Есть те, кто мотивировал тебя быть лучше и не опускать руки?
Конечно, моя семья — мой ориентир. Родители, старший брат — все они очень важная составляющая часть моей личности и моей жизни. Кроме того, я вдохновлялся многими артистами, историями их жизни: с чего они начинали, кем в итоге стали. Таких артистов, на самом деле, не так много.
Без чего точно не обойтись: таланта или хорошего маркетинга?
Талант или маркетинг? Хорошо, представим, что я маркетолог. Ко мне подходит человек и говорит: «Я умею делать следующее. Я хочу, чтобы это увидел весь мир». Я, как маркетолог, говорю: «Хорошо. Согласен с тобой, ты это делаешь очень круто. У тебя огромный талант, и я расскажу о нем всему миру: сделаю классную рекламу и продвижение». Я думаю, мой посыл понятен. Если у тебя нет таланта, то что показывать людям? Вот ты пришел и говоришь: «Сделай меня знаменитым». А что ты можешь дать миру? Необходимо сначала ответить себе на этот вопрос.
Что важнее для успеха: характер, харизма или то, как ты себя преподносишь? Внешний образ?
Для успеха, разумеется, важны характер и харизма. В первую очередь, конечно, трудолюбие, вера в себя, вера в то, что ты делаешь и в то, что ты хочешь рассказать людям. А то, как тебя воспринимают окружающие, напрямую связано с тем, как ты выглядишь. Если ты выглядишь привлекательно (то есть нравишься самому себе), ты выходишь к людям полный уверенности. И даже, если знаешь, что ты не идеален и у тебя есть недостатки, это становится неважным. Самоощущение помогает излучать положительную энергетику, ведь тогда ты раскрепощен, открыт новым знакомствам и новым свершениям. Ты можешь выйти на сцену и можешь стать душой компании, потому что ты просто уверен в себе.
У меня есть один знакомый с лишним весом. Нет ничего страшного в том, что он упитан. Однако удивляет то, как он сам себя ощущает в этом теле. Он себе нравится, он кайфует от этого, излучает уверенность в себе. Ты на него смотришь и думаешь: «Какой же он уверенный в себе человек». Все эти комплексы только у нас в голове. Необходимо просто разобраться в себе, уметь слышать свой внутренний голос и задавать себе правильные вопросы.
Твой публичный образ отличается от внутреннего самоощущения?
Мой образ не отличается от внутреннего самоощущения, потому что это не образ. Еще в самом начале своего творческого пути я сказал себе, что в любом случае, в любой жизненной ситуации нужно оставаться самим собой. По сей день я стараюсь придерживаться этого принципа. Бывали случаи, когда мне было очень грустно, и в такие моменты я хотел закрыться ото всех: надевал кепку, натягивал капюшон, кучу одежды и вообще прикрывал свое лицо. Бывали ситуации, когда меня наоборот окрыляло вдохновение, и я радовался жизни. В такие моменты я одевался очень ярко и не хотел скрывать себя под кепками или капюшонами.
Продумываешь внешний образ в деталях? Уделяешь особое внимание аксессуарам, парфюму?
Конечно, ведь благодаря мелочам создается общая картина. Можно надеть футболку, джинсы и браслет, который подарила тебе мама, и который будет напоминать о том, что ты не один. Или, например, кулон самого близкого друга, который тоже будет напоминать, что он рядом. Также может быть с парфюмом, который тебе подарили близкие люди. Кстати, совсем недавно я стал героем аромата The Icon от Antonio Banderas, и это сотрудничество показывает, как для меня важен не только внешний вид, но и смысл. Аромат посвящен успеху, который измеряется внутренним состоянием уверенности, а не внешними атрибутами. Это история для тех, кто верит в себя и готов работать ради достижения целей.
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The Icon Antonio Banderas
Одежда, аксессуары, парфюм исторически используются, в том числе, для причисления себя к определенной группе. Согласен ли ты с этим? И можно ли только, например, по парфюму, определить, какой человек и чем он занимается?
Конечно же, согласен. Допустим, рок-музыканты одеваются в одном стиле, а хиппи уже совсем по-другому. У каждого этого стиля есть свое название и история. Было бы странно рэп-артисту надеть рокерскую одежду, или же наоборот. Все сводится к тому, как сам человек себя ощущает в том или ином наряде, чувствует ли он себя комфортно и уверенно.
Хотел бы еще отдельно про парфюм рассказать. Я люблю парфюмы потому, что я их очень хорошо запоминаю. В определенный момент жизни какой-то аромат может остаться у меня в памяти. Даже спустя 10-15 лет, услышав его, я вспомню те дни, когда пользовался этими духами, и буду ностальгировать по тому времени. Это очень крутая особенность парфюма. Например, в прошлом году я ездил в тур, во время которого пользовался одним парфюм Он в туре же у меня и закончился). Я не стал покупать новый флакончик, а начал приобретать ароматы других брендов, либо пользовался теми, которые мне подарили. Через года полтора, увидев тот самый парфюм на прилавках магазина, я решил просто подойти и послушать его. И сразу же перенесся в те дни, когда ездил в тур и давал концерты, виделся со своими любимыми слушателями. И это прекрасно, потому что мои чувства были настолько сильными, что я даже вспомнил, в каком состоянии был тогда мой организм, что я тогда носил, что я тогда чувствовал, какие песни у меня крутились в голове. Поэтому эти детали играют очень важную роль. При помощи одежды, аксессуаров и ароматов мы самовыражаемся. Вот такие дела.
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