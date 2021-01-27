У Natura Siberica вышла коллекция LAB BIOME, восстанавливающая естественный иммунитет кожи лица

Natura Siberica выпустили новую коллекцию уходовой косметики. Продукты из нее создаются на основе ферментированных экстрактов сибирских растений и способны адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи. Ферментация обеспечивает усиленную концентрацию витаминов и микроэлементов и, как следствие, более глубокое проникновение полезных компонентов в кожу. Результат такого воздействия — восстановление естественного местного иммунитета кожи, нейтрализация последствий стресса, неправильного питания и недостатка сна. LAB BIOME поддерживает один из главных бьюти-трендов последних лет (который не сдает позиций) — стремление к идеальной кожи без макияжа.
LAB BIOME состоит из системы ухода — линии для ежедневного применения (гиалуроновый флюид, пептидный крем, крем для области вокруг глаз, минеральный солнцезащитный крем-база), линии активных сывороток и линии глубоко увлажняющих патчей на основе 100% натурального концентрата водорослей. В основе патчей — натуральный концентрат из красных водорослей каррагинан. Он увлажняет, омолаживает кожу, нейтрализует свободные радикалы и выводит токсины. И самое главное — каррагинан продолжает работать, когда сыворотка (предшествующая патчам ступень правильного ухода) уже впиталась. Всего в линейках 7 видов патчей и 7 разных сывороток.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.