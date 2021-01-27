У Natura Siberica вышла коллекция LAB BIOME, восстанавливающая естественный иммунитет кожи лица

Natura Siberica выпустили новую коллекцию уходовой косметики. Продукты из нее создаются на основе ферментированных экстрактов сибирских растений и способны адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи. Ферментация обеспечивает усиленную концентрацию витаминов и микроэлементов и, как следствие, более глубокое проникновение полезных компонентов в кожу. Результат такого воздействия — восстановление естественного местного иммунитета кожи, нейтрализация последствий стресса, неправильного питания и недостатка сна. LAB BIOME поддерживает один из главных бьюти-трендов последних лет (который не сдает позиций) — стремление к идеальной кожи без макияжа.