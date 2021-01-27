7 новых ароматов, способных оказать терапевтическое действие

Бьюти-редактор Алла Шарандина предлагает вспомнить, что когда-то вместо «локдаун» мы говорили «домашнее спа». В качестве ароматерапии — парфюмерные камбэки и переиздания легенд.
Couleur Vanille
L’Artisan Parfumeur
Парфюмер Алиенор Массене показала нам ваниль в ее естественной среде — не на булочке и не в кофе мокко, а в жарких джунглях Мадагаскара. Тут она настоящая, голая, влажная, с каплями бергамотового масла и солью Индийского океана. Абсолю ванили для парфюмерной воды Алиенор получила от частных ферм северо-восточной части острова, работники которых опыляют цветки вручную.
Gold Immortals
Ex Nihilo
Судя по названию, цветочно-восточный аромат претендует на попадание сразу и в вечность, и в золотой фонд парфюмерных цитат. Дерзко, но справедливо! Груша, пион и лилия с иланг-илангом (гибридная молекула лисиланг) завязли здесь в амбре, как в меду.
The Icon
Antonio Banderas
Мужской парфюм в понимании Антонио Бандераса и Марио Касаса (актер «Трех метров над уровнем неба» и «Невидимого гостя» стал лицом аромата)— это девятый вал грейпфрута, который со всего размаху бьет о каменистые склоны Коста-Брава. Итог? Покрытые цитрусовой пеной мускатный шалфей и скальный дуб. А черный перец, очевидно, залетел сюда со столика временно закрытой сервесерии на променаде.
Eros Eau de Parfum
Versace
Восемь лет назад Донателла Версаче перечитала мифы Древней Греции и согласилась с Гесиодом: Эрос всех рассужденья лишает. Такой скилл получила и одноименная туалетная вода Versace с ванилью и зеленым яблоком. Теперь повзрослевший бог любви вспомнил свой никнейм Сладкоистомный, усилил концентрацию и обрушил на яблоко карамель, а сверху целую повозку сицилийских мандаринов. Изнемогаем!
Creed
Перчаточных дел мастера XVIII века удачно переквалифицировались в парфюмеров. За Aventus, хит наших десятых, в ответе креативный директор Эрвин Крид, прапрапраправнук основателя. Эрвин Крид: «Я родился в Париже, но люблю проводить время в Лондоне. Наша семья уже больше двухсот лет соединяет культуры обеих стран, и я вполне согласен со стереотипами: британцы — джентльмены, а французы — модники. Рад, что Creed — и про то, и про другое. И все-таки даже с нашим бэкграундом успех аромата предсказать невозможно. Aventus мой отец Оливер Крид придумал в 2010-м, пока я работал над Spice and Wood из коллекции Royal Exclusives. Фруктовый шипр с черной смородиной, ананасом, березой, жасмином, дубовым мхом и пачулями получился интересным. Но как парфюмер я не вправе выделять его среди других. Решаете вы, а я следую французской поговорке «сапожник носит худшую обувь» и никогда не пою оды Creed».
L’Imperatrice
Dolce & Gabbana
Флакон «императрицы» зарозовел на январском морозе не просто так: обожаемый в России аромат переиздан с клубничкой специально для нашей страны. То есть буквально: парфюмер Натали Лорсон добавила эту ягоду к арбузному аккорду, а заодно вплела к цикламену эссенцию дамасской розы и пиона.
L’Interdit Eau de Parfum Intense
Givenchy
Ремейк первого аромата дома Givenchy 1957-го стал два года назад явлением. А теперь то же трио авторов — Доминик Ропьон, Анн Флипо и Фанни Баль — аранжировали его в режиме dolby surround, где белые цветы звучат объемнее и глуше на подложке из кунжута и дымного дерева.
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