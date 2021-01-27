7 новых ароматов, способных оказать терапевтическое действие

Creed

Перчаточных дел мастера XVIII века удачно переквалифицировались в парфюмеров. За Aventus, хит наших десятых, в ответе креативный директор Эрвин Крид, прапрапраправнук основателя. Эрвин Крид: «Я родился в Париже, но люблю проводить время в Лондоне. Наша семья уже больше двухсот лет соединяет культуры обеих стран, и я вполне согласен со стереотипами: британцы — джентльмены, а французы — модники. Рад, что Creed — и про то, и про другое. И все-таки даже с нашим бэкграундом успех аромата предсказать невозможно. Aventus мой отец Оливер Крид придумал в 2010-м, пока я работал над Spice and Wood из коллекции Royal Exclusives. Фруктовый шипр с черной смородиной, ананасом, березой, жасмином, дубовым мхом и пачулями получился интересным. Но как парфюмер я не вправе выделять его среди других. Решаете вы, а я следую французской поговорке «сапожник носит худшую обувь» и никогда не пою оды Creed».