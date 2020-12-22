10 самых новых ароматов, которые точно будут актуальны в 2021 году

John Varvatos

Рыцарский – два выдающихся мужских аромата, которые можно (нужно!) носить всем девчонкам. Американец Джон Варватос всегда тяготел к доспехам. Если, конечно, за них зачтутся косухи, высокие байкерские ботинки и черные джинсы. В таком облачении для марки снимались

могучие мужи от Игги Попа и Элиса Купера до Пола Кука из Sex Pistols в нынешней зимней кампании. Но если судить по парфюмерной коллекции John Varvatos, то сердца у всех этих ребят нежные. Изданные к двадцатилетию бренда древесные ароматы XX и XX Artisan пока держат цветы для Прекрасной Дамы при себе, поближе к телу: первый — флердоранж, второй — герань.