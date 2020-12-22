10 самых новых ароматов, которые точно будут актуальны в 2021 году

Если лучший подарок для вас — парфюм, то выбирайте из новинок, если хотите выбрать из новинок — слушайте бьюти-редактора «Собака.ru» Аллу Шарандину. Она собрала 10 самых громких (зачастую в прямом смысле!) релизов зимы.
Brilliantly British
Penhaligon’s
Поставщик британского королевского двора, любимчик одновременно герцога Эдинбургского 5 Филиппа и принца Уэльского Чарльза, парфюмерный бренд со 150-летним резюме пишет третье программное сочинение о родине. После пасторального мха English Fern 1890 года и лесного колокольчика 1978-го портрет английской души-2020 выглядит как соленая карамель в лавандовом масле.
Declaration
Cartier
«Декларацию» написал в 1998-м великий нос Жан-Клод Эллена. Два года назад она была переиздана в редакции мастера-парфюмера Cartier Матильды Лоран. На этот кедрово-кардамоновый аромат постоянно ссылаются в своих запусках бренды от мала до велика. И сезонную вариацию с зелеными включениями цитрусов, полыни и кориандра точно снова разберут на цитаты.
Maison Rebatchi
Франко-алжирец с рабочей окраины Парижа Мохамед Ребатчи в 29 лет сделал коллаб с пятью классными парфюмерами. «После уроков я проводил кучу времени в парфюмерном магазинчике в своем квартале.
Переслушал там все ароматы и определил любимцев — Egoist Chanel и Davidoff. Примерно с тех пор и мечтал о своем маленьком бренде, даже сочинил несколько аккордов сам. Но понял, что у моего носа недостаточно тонкие настройки. Поэтому однажды набрался духу и написал мейл парфюмеру Карин Шевалье, нишевыми ароматами которой
бесконечно восхищался. Спасибо интернету: несмотря на скептицизм, Карин ответила. А потом поверила в мою идею, познакомила с коллегами Морисом Руселем, Рандой Хаммами, Бертраном Дюшофуром, Алиенор Массене и стала феей-крестной Maison Rebatchi».
Voce Viva
Valentino
Выборы выборами, а свой настоящий голос Леди Гага отдала именно Valentino. В ролике к выходу аромата звучит ее мощный сингл Sine from Above об исцеляющей силе звуков. Парфюмерная вода, название которой переводится с итальянского как «Живой голос» (или «Да здравствует голос!») так же ударно оркестрована: хор сильных белых цветов вырастает из мшисто-ванильного бита. Цветочно-древесный букет жасмина, флердоранжа, гардении и сандала собрали парфюмеры Онорин Блан и Амандин Клер-Мари.
Eau De Soir
Sisley
Верните наш 1999-й! Миллениум в подсветке северного сияния — вот что
хотелось бы найти под елкой. Главная парфюмерная вода девяностых согласна это устроить. Хозяйка Sisley Изабель д’Орнано первые девять лет
единолично владела цветочным шипром Eau de Soir, бередя носы и умы всего седьмого арондисмана. И только под начало нового тысячелетия сдала парфюмерные явки миру — тогда аромат с мшистыми цветочными нотами стал доступен для покупки. Запах набережной Орсе (клумбы, меха, каштаны, туманы!) с тех пор запакован в узнаваемый флакон, который в нынешнем декабре переливается морозной радугой.
Sans Artifice
Givenchy
Аромат с названием «Подлинный» много на себя берет — и правильно делает. Лепестки столистной розы прошиты в нем серебряными иглами белого чая Байхао Иньчжэнь, который собирают вручную всего пару дней в году. Если это не кутюр, то что тогда кутюр?
John Varvatos
Рыцарский – два выдающихся мужских аромата, которые можно (нужно!) носить всем девчонкам. Американец Джон Варватос всегда тяготел к доспехам. Если, конечно, за них зачтутся косухи, высокие байкерские ботинки и черные джинсы. В таком облачении для марки снимались
могучие мужи от Игги Попа и Элиса Купера до Пола Кука из Sex Pistols в нынешней зимней кампании. Но если судить по парфюмерной коллекции John Varvatos, то сердца у всех этих ребят нежные. Изданные к двадцатилетию бренда древесные ароматы XX и XX Artisan пока держат цветы для Прекрасной Дамы при себе, поближе к телу: первый — флердоранж, второй — герань.
Verveine Mandarine
L’Occitane
Накрываем противовирусный стол с мандаринами, имбирем и стабилизированным витамином С. Средства с экстрактом вербены у марки из Прованса всегда нарасхват. Как и их сезонные лимитки с добавлением мяты или цитрусов. Но есть подозрение, что нынешний твист вербены и мандаринов задержится в линейке не на одну зиму. Это согревающая цедра с дымком — типичный запах Окситании перед Рождеством, где в каждом доме в камины бросают цитрусовые шкурки.
Renaissance
Amouage
Коллекция — проект международный — над ней работали три парфюмера и новый креативный директор Amouage — Рено Сальмон. Каждый из унисекс-ароматов вдохновлен природой Омана. Мы выбираем солнечный (как раз для зимнего Пететрурга), морской и цветочный Ashore. В нем соединились ноты жасмина, амбры и сандалового дерева — звучит!
Gold Immortals
Парфюмером Жорди Фернандез ловко соединил высокую моду и традиции Востока. Вышло это у него без пошлости или, наоборот, излишней сдержанности. Цветочно-восточный аромат, который раскрывается нотами бергамота, груши, молекулы Лисиланг, пиона и амбры, органичен и сбалансирован.
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