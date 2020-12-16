Бренд Maison Francis Kurkdjian выпустил новогоднюю коллекцию, в которую вошли свечи и ароматы

Парфюмерный бренд Maison Francis Kurkdjian создал коллекцию специально к Новому году, чтобы усилить (или помочь появиться) праздничное настроение. В нее вошли восемь ольфактивных женских и мужских ароматов в небольших флаконах, лимитированный набор из трех ароматизированных обеденных свечей от парфюмера Франсиса Кюркджяна, праздничные свечи с запахом Рождественской елки, украшенные золотой шелкографией, металлизированными элементами и узором в виде сосновых игл. Также в коллекции есть масло для тела и дымка для волос.