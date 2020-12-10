20 главных (и самых нужных!) бьюти-средств декабря

План празднования от бьюти-редактора «Собака.ru» Аллы Шарандиной прост: вино и мандарины — в косметичку, а лицом ударять — исключительно в блестки.
Коктейль Nordic Clear
Lumene
Если бы жирная кожа составляла топ продуктов, которые ей подходят, она бы точно включила в список успокаивающий коктейль с маслом семян северной конопли Nordic Clear. Легкий и некомедогенный с двухфазный формулой, которая разработана специально для жирной, комбинированной и склонной к высыпаниям кожи.
Выравнивающие праймеры РР
Erborian
Новинка декабря — линейка праймеров от Erborian. За улучшение тона, сужение пор, создание идеальной основы под макияж и увлажнение отвечает экстракт хурмы. PP выравнивающий праймер-стик, например, совершенствует рельеф кожи, РР тканевая маска сужает и минимизирует появление пор, разглаживает кожу, а PP праймер выравнивает цвет лица, улучшает текстуру и увлажняет.
Парфюмерная вода для волос
Authentic Beauty Concept
Исповедующая концепцию self-care и веганских ингредиентов марка профессиональных продуктов Authentic Beauty Concept создала селективную парфюмерную воду и арома-вуаль для волос. В ней соединились натуральные специи, свежий лен, белые цветы и пушистая пудровая фиалка, дополненные кремовым мускусом и мягкими породами дерева. Из world-care плюсов — флакон, созданный с использованием переработанного стекла, а климатически устойчивая упаковка, поддерживает чистоту океанов. И, конечно, в составе парфюмерной воды никаких силиконов, минеральных масел и парабенов.
Крем-маска для рук и локтей
ILONA LUNDEN
Пока еще можно отправиться в путешествие по городам России, советуем отправляться, прихватив с собой крем для рук в тревел формате. Он защищает от сухости, шелушения, огрубения и старения кожи рук и локтей. В составе — изкомолекулярная гиалуроновая кислота, комплекс 4 витаминов, 4 натуральных масел, 3 экстрактов и 9 биологически активных компонентов.
Гель для умывания Ultra Balancing Gel Cleanser и отшелушивающий гель Ultra Gentle Exfoliating Gel
Ultraceuticals
Ультра балансирующий гель для умывания отвечает за гармонию кожи — очищает, улучшает цвет лица, насыщает витаминами и антиоксидантами, обновляет клетки (спасибо молочной кислоте в составе), способствует быстрому заживлению микроповреждений (тут уже витамин Е и экстракт зеленого чая молодцы). А закрепить гармоничный эффект можно собратом Ultra Balancing Gel Cleanse — отшелушивающим гелем.
Сыворотка для волос Visible Repair
Londa Professional
Пробник процедуры кератинового восстановления на дому! Поврежденные волосы будут благодарны контакту с сывороткой — в том числе на сухой голове. Ее ингредиенты заполняют микротрещины в кутикулах и формируют тонкий защитный слой, который заодно облегчает расчесывание.
Сыворотка Safe Retinol
Ahava
Прекрасный и опасный ретинол, кажется, удалось приручить израильской
марке. Свой патент они назвали pRetinol и собрали формулу из веществ, которые кожа сама преобразует в магический компонент. Топливом послужили экстракты водорослей Мертвого моря и витамин B3.
Крем L’Or De Vie
Dior
Одно из самых титулованных и дорогих бордоских вин, десертный сотерн из Шато д’Икем готов упасть в объятия зожников: теперь суперконцентрат винограда икем (лозы собраны весной, высушены за полгода, пропущены через семнадцать стадий экстракции) хранится в баночке молодильного крема Dior. Ну, наше здоровье!
Маска Meso-Mask
Filorga
Про декабрь точно известно одно: нам всем после него потребуется отдых. Или хотя бы иллюзия отдыха, которую придает лицу умная разглаживающая маска с коллагеном морского происхождения, миндальным маслом и пчелиным воском.
Линейка Ginger Radiance Kenzoki
Kenzo
Линейка с имбирем обновилась: в формулы добавлен стабилизированный витамин С, а в линейку к демакияжной воде, эксфолианту, крему и утреннему лосьону-сыворотке вошли два новичка — очищающее желе, которое пенится на влажной коже, и средство для сужения пор Flash Perfector. Кроме работы по прямому назначению, они оба несут вахту, удаляя с лица отжившие свое клетки эпидермиса и устраняя оксилительный стресс. И, конечно, по-самурайски бодрят тело и дух!
Спрей EiMi Sugar Lift
Wella Professionals
Спрей с полимерами и кристаллами настоящего сахара в составе поднимает пряди у корней, одновременно карамелизуя их до блеска. Готов
к работе с сухими и влажными волосами без преференций.
Стайлер platinum+
ghd
Царь-гаджет для создания прямых и блестящих укладок примерил новогодний лук — перламутровый корпус, золотые детали и несессер со звездами. Но себе ни в чем не изменил: он по-прежнему контролирует температуру нагрева, удерживая ее на оптимальных 185 градусах, при этом сохраняя благодаря изоляции из аэрогеля наружную прохладу и невозмутимость.
Гидрогель Blue Shaper
System Professional
Упругие крупные волны на нормальных и сухих волосах легко получатся
с этим гидрогелем: увлажняющую базу с термозащитой нужно нанести перед брашингом. Если увеличить объем использованного средства, это напрямую отразится на крутости локонов.
Лак для волос Form Re-Shaper
Sebastian
Быстро переосмыслить укладку даже без фена помогает влагоустойчивый
лак для волос. Вот пример: сначала сбрызнуть волосы водой, затем нанести Re-Shaper, скрутить их жгутом и зафиксировать обычной резинкой. Через пятнадцать минут естественные кудри готовы.
Спрэй Hair Rituel Volumizing Spray
Sisley
Средство с тропическим ароматом визуально уплотняет волосы и фиксирует их, не требуя термовоздействия, — достаточно просто придержать руками в течение минуты ту часть прически, которая нуждается в экстраобъеме.
Спрей Mysteria
Estel Professional
Спрей с малиновым уксусом благодаря своей кислотности моментально «закрывает» кератиновые чешуйки, делая волосы крепкими и блестящими. Петербург- ский бренд называет его утренним средством. Не
спорим — экстракты орхидеи и фиалки в отдушке действуют на нервы куда лучше будильника.
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