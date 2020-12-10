20 главных (и самых нужных!) бьюти-средств декабря

Линейка Ginger Radiance Kenzoki

Kenzo

Линейка с имбирем обновилась: в формулы добавлен стабилизированный витамин С, а в линейку к демакияжной воде, эксфолианту, крему и утреннему лосьону-сыворотке вошли два новичка — очищающее желе, которое пенится на влажной коже, и средство для сужения пор Flash Perfector. Кроме работы по прямому назначению, они оба несут вахту, удаляя с лица отжившие свое клетки эпидермиса и устраняя оксилительный стресс. И, конечно, по-самурайски бодрят тело и дух!