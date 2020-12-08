Wella Professionals представили новые продукты для создания праздничных образов

Несмотря на то, что для большинства встреча Нового года ограничится домашней вечеринкой, подготовка к ней не менее ответственное дело, чем к торжественному вечеру. Wella Professionals как раз запустили несколько новинок, которые упростят задачу.
Например, сахарный спрей Sugar Lift EIMI отвечает за объем (причем долгий, так как его степень фиксации 3 из 4), а гидро-гель BB61 Blue shaper облегчит стайлинг прически. Бонусом к укладке — увлажняющие ингредиенты, глянцевый блеск, сильная фиксация вкупе с эластичностью и подвижностью укладки, защита от тепла и фотостарения и формула Creative Code.
Также у Wella Professionals появились оттеночные маски Color Fresh, которые помогут сохранить свежесть и яркость салонного окрашивания (то, что нужно, в новогодние каникулы). Коллекция состоит из 7 естественных оттенков, которые именно освежают цвет, и 4 ярких — для радикальной смены цвета в домашних условиях.
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