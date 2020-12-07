В «Подружке» появилась новинка от европейского косметического бренда VOX

Эксклюзив в «Подружке»: VOX представляет свою новинку — бритвенный станок, а также универсальные кассеты к нему, которые можно использовать и с другими популярными бритвенными системами (с подходящими ручками). Станок от VOX обладает супертонкими тройными лезвиями с увлажняющей полоской с витамином Е и Алоэ Вера, бонусом к нему — одна сменная кассета.