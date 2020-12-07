В «Подружке» появилась новинка от европейского косметического бренда VOX

Эксклюзив в «Подружке»: VOX представляет свою новинку — бритвенный станок, а также универсальные кассеты к нему, которые можно использовать и с другими популярными бритвенными системами (с подходящими ручками). Станок от VOX обладает супертонкими тройными лезвиями с увлажняющей полоской с витамином Е и Алоэ Вера, бонусом к нему — одна сменная кассета.
VOX — это молодой бренд, с современным производством в Испании, Италии, Чехии, Польше. В его линейке есть средства для удаления волос на лице и теле, средства после депиляции, продукты для обесцвечивания волос и влажного бритья: женские бритвенные станки и гели. В составе натуральные ингредиенты, поэтому VOX подходит и для чувствительной кожи.
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