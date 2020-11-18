7 ароматов, которые отсылают к «ревущим двадцатым»

Good Girl Supreme

Carolina Herrera

«Хорошая девочка» на каникулах в Бурдж-эль-Араб надевает самые высокие шпильки и вообще ни в чем себя не ограничивает. Египетские жасмины от восхищенных анонимов принимает охапками, ягодный мусс ест столовой ложкой, а бобов тонка провезла в багаже вдвое больше, чем в 2016-м, когда вышла первая Good Girl. Возвращается наша девочка победительницей — парфюмеры Квентин Биш и Луиза Тернер вшили ей в шлейф традиционно мужскую, непоколебимо землистую ноту ветивера. Girl power!