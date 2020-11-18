7 ароматов, которые отсылают к «ревущим двадцатым»

Двадцатые наступили! Бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина фиксирует камбэки «ревущих» годов в новых парфюмах.
Rose Ebene De Caron, Rose Ivoire De Caron, Tubereuse Merveilleuse
Caron
Многоуважаемый 116-летний бренд расправил плечи с приходом нового парфюмера (Жан Жак из Takasago, автор Givenchy Gentlemen Only) и выдал сразу четыре кавера на свои хиты вековой выдержки. Непонятно, за что хвататься, если в бутики Molecule приехали кофейная Rose Ebene De Caron, наэлектризованная перцем Rose Ivoire De Caron, резкая дерзкая имбирная Tubereuse Merveilleuse и чуть отсыревшая сигара Tabac Noir! Все ароматы вышли в двух объемах — 50 мл и 100 мл парфюмерной воды.
Вода Crystal Pistil
D.S. & Durga
Нью-йоркский парфюмер Дэвид Мольтц захотел поймать неуловимый запах апельсиновой воды (не цветков!). Сказано сделано: из эссенции флердоранжа он удалил всю «ботанику», разбавив ее парадизоном и розовым перцем. Получился «Хрустальный пестик» — чистая роса, которую можно наслаивать на другие парфюмы для большей нежности.
Cuir Zerzura
Armаni/Prive
Самые модные парфюмы в (любых) двадцатых — ориентальные! Только теперь без роз и грез. Пятый аромат в восточной коллекции «Тысяча и одна ночь» Armani / Privé Haute Couture пересказывает древнее предание свежим нарративом. Миф о Зерзуре — затерянном граде в ливийской части Сахары — парфюмер-миллениал Нелли Хашем Руис разложила покадрово. Караван бредет к оазису мандариновых деревьев. Смола элеми подтаивает в тюках. Кожаные сандалии тонут в бархане. Привал — и усталые путники делят пирог умм али с ванилью. Ставим на репит.
Good Girl Supreme
Carolina Herrera
«Хорошая девочка» на каникулах в Бурдж-эль-Араб надевает самые высокие шпильки и вообще ни в чем себя не ограничивает. Египетские жасмины от восхищенных анонимов принимает охапками, ягодный мусс ест столовой ложкой, а бобов тонка провезла в багаже вдвое больше, чем в 2016-м, когда вышла первая Good Girl. Возвращается наша девочка победительницей — парфюмеры Квентин Биш и Луиза Тернер вшили ей в шлейф традиционно мужскую, непоколебимо землистую ноту ветивера. Girl power!
Match Point
Lacoste
Похожий на воздушную волну от взмаха ракетки на «Ролан Гаррос», мужской аромат гораздо больше про игру, чем про драму. Сочиняя парфюмерный сиквел фильма Вуди Аллена, Софи Лаббе обошлась без достоевщины. Здесь нет мрачных тайн, уда и абсента — только сухие, решительные, горьковатые ноты застывшего перед первым снегопадом разнотравья. Подачу сверху делают зеленый базилик и грейпфрут, отбивают удар душистый шалфей и горечавка, а финальный смэш делает ветивер.
Loubiworld
Christian Louboutin
Укротитель шпилек Кристиан Лубутен вышел на парфюмерную арену в окружении диковинных зверей и магических атрибутов фокусника. Гроздь выросших из ананаса туфель Loubifunk пахнет розами и черной смородиной, дрессированная киска Loubidoo держит в лапах клубничную помаду, череп Калавера Loubikiss носит венок из белых цветов. А хищного Loubicroc мсье Лубутен приручил сам (в соавторстве с парфюмером Дафной Бюже). И вывел под софиты на приманку из мирры и нагармоты.
Oud Rosewood
Christian Dior
Интеллигентный и даже слегка инфантильный уд с молочными нотами? Для парфюмера Франсуа Демаши нет ничего невозможного. Второй аромат со смолой агарового дерева в коллекции Maison Christian Dior он уложил в коробку из нежного сандалового дерева, наполнив доверху айвой и малиной.
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