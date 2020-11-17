В Петербурге открылся первый монобрендовый магазин Estel

В «Охта Молле» заработал Estel Beauty Shop — первый монобрендовый проект Estel, создание которого приурочено к 20-летию марки. Интерьер нового магазина выдержан в серой цветовой гамме, в нем много зеркал и есть обязательный атрибут Estel — парикмахерское кресло.
Ассортимент Estel Beauty Shop состоит из пятисот оттенков красок, средств по уходу за волосами. Долгое время полный ассортимент бренда был доступен только в салонах красоты, но в новом магазине будет представлена вся продукция: от бюджетных позиций до самых топовых. Также в период пандемии Estel запустили продажу профессиональных средств для ухода за волосами, средств по уходу за кожей, линейки для мужчин и для детей, собственную парфюмерную линию. Еще в новом магазине есть товары первой необходимости — гигиенические и антибактериальные средства бренда.
В Estel Beauty Shop действует бонусная программа: при покупке на карту клиента начисляются баллы, которыми можно рассчитываться в дальнейшем.
Estel Beauty Shop, «Охта Молл», Брантовская дорога, 3
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