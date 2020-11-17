В Петербурге открылся первый монобрендовый магазин Estel

Ассортимент Estel Beauty Shop состоит из пятисот оттенков красок, средств по уходу за волосами. Долгое время полный ассортимент бренда был доступен только в салонах красоты, но в новом магазине будет представлена вся продукция: от бюджетных позиций до самых топовых. Также в период пандемии Estel запустили продажу профессиональных средств для ухода за волосами, средств по уходу за кожей, линейки для мужчин и для детей, собственную парфюмерную линию. Еще в новом магазине есть товары первой необходимости — гигиенические и антибактериальные средства бренда.