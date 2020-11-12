Dior представили праздничную коллекцию макияжа Golden Nights

Отличная новость для всех, кто (как и мы!) каждый год с замиранием сердца ждет рождественскую лимитку бренда: встречаем нарядную коллекцию Holiday 2020 Collection, вдохновленную атмосферой зимней сказки.
Зимняя ночь, мерцание золотых огней, брызги шампанского – рассматривая новинки из коллекции Golden Nights, хочется очутиться в этой праздничной сказке как можно скорее. Питер Филипс, креативный директор по макияжу Dior, представил новую интерпретацию классической рождественской коллекции. Готовимся блистать и рассматриваем новинки.
Глаза
Средства для макияжа глаз представлены в коллекции палетками теней 5 Couleurs Couture, украшенными изысканным узором в виде снежинок. Палитра – максимально выигрышная: можно создать множество образов, от самых экстравагантных до классических. В пятерке Golden Snow – оттенки персикового, белого, медного и желтого золота и атласного коричневого. В Black Night – платиново-серебряный, сияющий, сатиновый и угольно-черный и насыщенный центральный бордовый оттенок. Дополняют коллекцию два оттенка лайнеров Diorshow 24h Stylo – жемчужно-золотой Satiny Gold и серебристо-черный Sparkling Black. Идеальное комбо для смоки-айс, которые продержатся до самого рассвета!
Губы
Нарядный клатч Rouge Dior Couture Collection – находка для подарка (в том числе и самой себе!). Внутри роскошной косметички, украшенной узорами из снежинок и золотым лого Dior, – помада Rouge Dior в легендарном оттенке 999 и пять сменных стиков в оттенках-бестселлерах. Стик помады также украшен традиционной для коллекции гравировкой в форме снежинок – эстетство в мельчайших деталях!
Ни одна рождественская лимитка не обходится без бестселлера Diorific – каждый раз в новом воплощении, но с неизменно комфортным покрытием и стойкостью. В этом году она представлена в четырех оттенках с шиммером и гравировкой в виде снежинок. Выбирайте оттенок для главной праздничной ночи: яркий красный Shimmery Red, цвет розового дерева Glittery Rose, матовый темно-красный Dark Sparkle и блестящий нюд Dazzling Beige.
Лицо
Рецепт естественного свежего румянца на щеках, как после прогулки в морозный день, – румяна Rouge Blush Golden Nights в оттенке Rose Frisson с узором в виде снежинки. А идеальный тон (как будто вы уже успели отоспаться за новогодние каникулы) обеспечит рассыпчатая пудра в форме кушона Dior Forever Cushion Powder – с легкой текстурой благодаря водной основе формулы и деликатным сиянием.
Маникюр
Наш любимый лак Diorific Vernis представлен в праздничной коллекции в двух женственных оттенках – ярком Red Wonders и темно-сливовом Dark Nights. Третий оттенок, Golden Snow с золотыми и белыми блестками можно наносить как поверх лака, так и самостоятельно. «Это финальный штрих в праздничном маникюре. Словно мерцающие кристаллы на снегу», – уверен Питер Филипс. Не можем не согласиться: настоящая магия на кончиках пальцев!
Коллекция Dior Golden Nights Holiday 2020 Collection в продаже в ноябре.
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