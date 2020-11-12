Dior представили праздничную коллекцию макияжа Golden Nights

Ни одна рождественская лимитка не обходится без бестселлера Diorific – каждый раз в новом воплощении, но с неизменно комфортным покрытием и стойкостью. В этом году она представлена в четырех оттенках с шиммером и гравировкой в виде снежинок. Выбирайте оттенок для главной праздничной ночи: яркий красный Shimmery Red, цвет розового дерева Glittery Rose, матовый темно-красный Dark Sparkle и блестящий нюд Dazzling Beige.