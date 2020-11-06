Студия Ipanema открывает новый зал в «Новой Голландии»

Второй зал Ipanema с парикмахерскими услугами и спа-процедурами для волос от профессиональных стилистов расположен в «Бутылке». Его интерьер создала студия дизайна Kapodaki, продолжив концепцию первого зала студии, который выполнен в бразильском стиле. Стены нового пространства украшены крафтовыми обоями и отделкой деревом.
Новое пространство студии уже работает, записаться можно на уходовые процедуры для волос, мужские, женские, детские стрижки, окрашивания любой сложности, укладки, профессиональные консультации по уходу за волосами, спа-уходы и лечение волос. Ipanema работает с итальянским премиум-брендом Davines, при покупке любых средств которого можно получить сертификат с бонусом от студии.
13 ноября в Ipanema пройдет клиентский день: с 10:00 до 16:00 есть возможность записаться на бесплатный уход для волос от Davines и поучаствовать в лотерее с призами. Также, с 16:00 до 21:00 будут действовать специальные предложения на некоторые услуги.
Ipanema, остров «Новая Голландия»,«Бутылка», 3 этаж, ежедневно с 10 до 21
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