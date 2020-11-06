Студия Ipanema открывает новый зал в «Новой Голландии»

13 ноября в Ipanema пройдет клиентский день: с 10:00 до 16:00 есть возможность записаться на бесплатный уход для волос от Davines и поучаствовать в лотерее с призами. Также, с 16:00 до 21:00 будут действовать специальные предложения на некоторые услуги.

Ipanema, остров «Новая Голландия»,«Бутылка», 3 этаж, ежедневно с 10 до 21