Бренд Organic People выпустил новую (полностью органическую!) коллекцию для ухода за полостью рта

В чем главное отличие новых продуктов? В них нет моющих компонентов из нефтепродуктов (их заменяет мягкий компонент из кокосового масла), парабенов, синтетических загустителей, красителей, фтора, агрессивных антибактериальных компонентов и отбеливающих веществ. В качестве замены — натуральные загустители, идентичные натуральным безопасные консерванты, натуральные энзимы папайи для бережного отбеливания, а также ксилит, растительные масла и экстракты для эффективной профилактики кариеса.