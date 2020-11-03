В нее вошли пять зубных паст и ополаскиватель для полости рта с натуральными вкусами. Безопасность и чистота составов новых средств подтверждены главным европейским экосертификатом COSMOS ORGANIC. Растительные ингредиенты для продуктов Organic People (которые не тестируются на животных) выращены на органических фермах и собраны в экологически чистых местах.
Бренд Organic People выпустил новую (полностью органическую!) коллекцию для ухода за полостью рта
В чем главное отличие новых продуктов? В них нет моющих компонентов из нефтепродуктов (их заменяет мягкий компонент из кокосового масла), парабенов, синтетических загустителей, красителей, фтора, агрессивных антибактериальных компонентов и отбеливающих веществ. В качестве замены — натуральные загустители, идентичные натуральным безопасные консерванты, натуральные энзимы папайи для бережного отбеливания, а также ксилит, растительные масла и экстракты для эффективной профилактики кариеса.
Бонусом — новые вкусы: Blueberry Kiss, Ginger Fizz, Champagne Splash, Very Cherry, Tropic Firework и Coconut & Mint.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.