«Загадай желание»: ghd представили лимитированную коллекцию

Что бы вы выбрали, если бы можно было исполнить только одно ваше желание? Правильно: волшебную палочку, которая осуществит все остальные! И это – о новой коллекции ghd, с которой вы сможете каждый день воплощать в реальность все, что вам захочется, будь то романтичные волны, кудряшки, объемные укладки или идеально гладкая прическа. А главное, эти инструменты и средства способны исполнить желание, которое есть в вишлисте любой женщины: здоровые волосы. Как раз пора задуматься о новогодних подарках – для близких или себя любимой. Наборы ghd – идеальный вариант, тем более что даже оттенки, в которых выполнена коллекция (глубокий синий, золото, перламутровый белый и черный) напоминают о зимней сказке, а все гаджеты дополнены красивыми кофрами, чехлами и косметичками, украшенными звездочками. Так что скорее загадывайте желание, а мы расскажем, как его воплотить!
Хочу салонную укладку дома!
Это желание исполнит профессиональный фен ghd helios™, представленный в матовом белом цвете с нарядными золотыми элементами. Он очень легкий (удобно держать в руке!), при этом мощный и высушит волосы за считанные минуты. Благодаря инновационной технологии Aeroprecis™ воздушный вихрь преобразуется в направленный поток и выдается равномерно и интенсивно, поэтому волос не успевает перегреться и пересушиться, а кутикулы закрываются. Итог: плотные и гладкие локоны, как после посещения салона.
Хочу идеальную прическу в поездках!
Возить с собой домашний фен неудобно, а те, которые предлагают в отелях (даже самых высококлассных), оставляют желать лучшего. И это лучшее создали профессионалы ghd – дорожный складной фен flight™ в удобном кейсе. Тревел-версия объединила в себе компактность (по размерам он подойдет даже для ручной клади), легкость и основные преимущества профессионального фена ghd, к которым мы привыкли: мощность, скорость сушки и бережное отношение к волосам. А хорошим привычкам нельзя изменять даже вдали от дома!
Хочу идеально гладкие волосы!
Это желание исполнит термощётка ghd glide™! И больше никаких мучений возле зеркала с феном в одной руке и брашингом в другой. Она обеспечивает быстрое и легкое разглаживание волос — можно даже освежить укладку на второй день, всего за пару минут вернув примятым за ночь волосам первозданный вид. Как и все гаджеты ghd, термощетка не вредит волосам: керамическая технология с ионизатором позволяет ей равномерно нагреваться до оптимальной температуры и предотвращает пушение. В коллекции «Загадай желание» в комплекте со щеткой идет элегантный чехол с тремя нарядными звездами (а вот укладка всегда будет на пять).
Хочу укладку без вреда для волос!
Это желание может исполнить любой фен или стайлер ghd, но если вы еще не знакомы с брендом, хотите дополнительно защитить волосы или сделать небольшой презент кому-то из близких или коллег, обратите внимание на набор с термозащитным спреем в удобной косметичке. У него невесомая текстура, которая не утяжелят волосы и не делает их липкими, и очень приятный аромат. Спрей образует невидимый барьер, защищающий локоны от воздействия высоких температур. Идеальное дополнение – две стильные заколки в форме звезды и месяца. Их можно положить в сумочку, чтобы добавить прическе блеска в любой момент.
Хочу все сразу!
Утюжок – любимый девайс всех женщин: только он может создать идеально гладкую текстуру волос, а еще позволяет сделать локоны или голливудскую волну, заменив собой остальные приборы. Но каждый день такой праздник себе не устроишь: волосы портятся от постоянного нагрева. Только если речь не о стайлере ghd platinum+, жемчужине новогодней коллекции! Благодаря новейшей технологии ultra-zone он учитывает размер пряди, толщину волоса и скорость укладки, при этом поддерживая оптимальную не вредящую локонам температуру нагрева 185ºC – за это отвечают сенсоры, которые контролируют нагрев пластин 250 раз в секунду. А сами керамические пластины имеют скошенные края и идеально гладкую поверхность – ни один волосок не зацепится. Таким образом стайлер помогает воплощать в жизнь самые разные образы с заботой о здоровье ваших локонов. В лимитированной коллекции он представлен в перламутрово-белом оттенке с золотыми деталями и дополнен роскошным несессером.
ghd – бренд девайсов и средств для волос, которому верны профессиональные стилисты во всем мире. Это серьезные инструменты салонного уровня, которые подходят для использования дома и не требуют специальных навыков. Наборы из лимитированной коллекции «Загадай желание» можно будет приобрести на официальном сайте интернет-магазина ghd.
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