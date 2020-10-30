Новинка о любви Кристиана Диора к цветам и их роли в истории легендарного модного дома выйдет в ноябре – на английском, французском и китайском языках.
Dior представят книгу «DIOR IN BLOOM»
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Автором обложки стал известный фотограф Ник Найт – настоящий поэт мира флоры. В своих работах он неоднократно признавался в любви к цветам: например, для серии Flora Найт на протяжении трех лет посещал лондонский музей естественной истории и фотографировал образцы растений из музейной коллекции. А его серия акварельных цветов (один из кадров как раз украсил обложку «DIOR IN BLOOM») балансирует на грани между живописью и фотографией и напоминает о цветочных натюрмортах эпохи Ренессанса.
Цветочные сады всегда были источником вдохновения для дома Dior: все началось с воспоминаний Кристиана Диора о детстве, воплощенных в роскошных образах на подиуме и культовых ароматах. Новая книга «DIOR IN BLOOM» полностью посвящена этой страсти к цветам. Вступительная часть «Разговор с природой» объединила высказывания каждого из пяти арт-директоров дома о цветах. За ней следуют 5 глав с комментариями экспертов: писатель Ален Стелла составил букет из восьми любимых цветков Диора и рассказывает об их символизме. Писательница и модный эксперт Жюстин Пикарди рассуждает о послевоенном стиле newlook и вечно актуальном образе женщины-цветка, а также рисует живой портрет любимой сестры кутюрье – Катрин Диор, которая была большой любительницей цветоводства. В книге вы также найдете заметки Жерома Анове, специалиста в области люкса и большого знатока вселенной Dior: об истоках цветочной страсти Кристиана Диора и о тех, кто поддерживает эту страсть сегодня. А ландшафтный дизайнер и психолог Наоми Сакс рассуждает о самых современных теориях биофилии и анализирует, как сады, в которых жил Кристиан Диор, повлияли на его творчество. В заключительной части – «Необычный гербарий от Dior» – собраны все легендарные ароматы бренда, а также творения Франсуа Демаши, парфюмера дома, разделяющего безграничную страсть к цветам.
Перелистывая страницы, можно очутиться в садах Диора из прошлого и настоящего. Сад в Гранвиле, где прошло детство модельера и где все началось, сад в Кальяне, его убежище в темные военные времена, затем сад в местечке Мийи-ля-Форе, где создавались первые коллекции, и, наконец, сад поместья Шато-де-ля-Коль-Нуар, затерянного в Провансе и ставшего последним пристанищем Кристиана Диора, – засаженный акрами роз, жасмина и оливковыми деревьями. За всеми этими садами кропотливо ухаживал сам Диор – художник, влюбленный в природу.
Модный дом продолжает эту традицию: в наши дни множество новых садов Dior благоухает по всему миру и символизирует связь между модным домом и местными фермерами. Роза cентифолия и жасмин из Грасса, цветы и редкие растения в Индии и на Шри-Ланке, гибискус в Буркина-Фасо, эдельвейс в Швейцарии – и это только малая часть цветов и растений, которые используются в косметике и парфюмерии бренда. «DIOR IN BLOOM» приглашает нас отправиться в кругосветное путешествие по этим садам и плантациям.
Книга «DIOR IN BLOOM» появится в продаже в ноябре.
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