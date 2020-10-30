Dior представят книгу «DIOR IN BLOOM»

Цветочные сады всегда были источником вдохновения для дома Dior: все началось с воспоминаний Кристиана Диора о детстве, воплощенных в роскошных образах на подиуме и культовых ароматах. Новая книга «DIOR IN BLOOM» полностью посвящена этой страсти к цветам. Вступительная часть «Разговор с природой» объединила высказывания каждого из пяти арт-директоров дома о цветах. За ней следуют 5 глав с комментариями экспертов: писатель Ален Стелла составил букет из восьми любимых цветков Диора и рассказывает об их символизме. Писательница и модный эксперт Жюстин Пикарди рассуждает о послевоенном стиле newlook и вечно актуальном образе женщины-цветка, а также рисует живой портрет любимой сестры кутюрье – Катрин Диор, которая была большой любительницей цветоводства. В книге вы также найдете заметки Жерома Анове, специалиста в области люкса и большого знатока вселенной Dior: об истоках цветочной страсти Кристиана Диора и о тех, кто поддерживает эту страсть сегодня. А ландшафтный дизайнер и психолог Наоми Сакс рассуждает о самых современных теориях биофилии и анализирует, как сады, в которых жил Кристиан Диор, повлияли на его творчество. В заключительной части – «Необычный гербарий от Dior» – собраны все легендарные ароматы бренда, а также творения Франсуа Демаши, парфюмера дома, разделяющего безграничную страсть к цветам.