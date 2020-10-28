Bvlgari презентовали новый мужской аромат Bvlgari Man Glacial Essence с помощью виртуальной реальности

Чтобы представить свежий аромат инфлюенсерам, Bvlgari отправили их в путешествие по виртуальной реальности. Используя джойстики, лидеры мнений ходили по леднику, поднимались по склонам с ледорубами и разбивали глыбу льда, а новый парфюм вдыхали уже на пике горы — именно там им предлагалось нанести на запястье Bvlgari Man Glacial Essence.