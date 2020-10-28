Чтобы представить свежий аромат инфлюенсерам, Bvlgari отправили их в путешествие по виртуальной реальности. Используя джойстики, лидеры мнений ходили по леднику, поднимались по склонам с ледорубами и разбивали глыбу льда, а новый парфюм вдыхали уже на пике горы — именно там им предлагалось нанести на запястье Bvlgari Man Glacial Essence.
Bvlgari презентовали новый мужской аромат Bvlgari Man Glacial Essence с помощью виртуальной реальности
Для создания виртуального тура Bvlgari использовали спутниковые снимки Google, чтобы точно передать топографию Швейцарских и Итальянских Альп. Лицом новой кампании стал не актер, а мастер-парфюмер Альберто Морильяс. Его реалистичный аватар удалось создать благодаря объемным кадрам и стереоскопической 3D-съемке.
Первыми в России инновационные VR-системы опробовали Андрей Малахов, Вадим Верник, Артем Хохоликов, Александр Хоменко и Дмитрий Крикун. Видео Bvlgari Man Glacial Essence уже доступно для скачивания и просмотра на сайте бренда.
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