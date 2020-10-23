Новое пространство находится по адресу Большой проспект, 13 / Пионерская, 4 и уже принимает покупателей. В интерьере магазина много дерева, света и, конечно, зеркал. Вся мебель винтажная — найдена основателями бренда на Удельном рынке, в антикварных лавках. Такой подход к созданию интерьера рифмуется с философией «Самосвета» — экологичность и устойчивое развитие.
Петербургская независимая марка косметики «Самосвет» открыла магазин на Петроградке
В магазине на Петроградке принимаются на переработку брендовые упаковки «Самосвет», бонусом за принесенную тару можно получить скидку 5% на косметику.
Раньше пространство «Самосвет» располагалось на Литейном проспекте, 59, сейчас магазин окончательно перебрался на Петроградку. Напомним, марка «Самосвет» локальная — ее производство и лаборатория, занимающаяся разработками, находятся в Петербурге.
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