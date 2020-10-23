Петербургская независимая марка косметики «Самосвет» открыла магазин на Петроградке

Новое пространство находится по адресу Большой проспект, 13 / Пионерская, 4 и уже принимает покупателей. В интерьере магазина много дерева, света и, конечно, зеркал. Вся мебель винтажная — найдена основателями бренда на Удельном рынке, в антикварных лавках. Такой подход к созданию интерьера рифмуется с философией «Самосвета» — экологичность и устойчивое развитие.