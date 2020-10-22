Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences и Aussie выпустят многоразовые упаковки для шампуней

У брендов Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences и Aussie компании P&G Beauty появятся шампуни и бальзамы-ополаскиватели в алюминиевых упаковках со сменными блоками. Банки средств для волос можно будет использовать многократно, а покупать только рефилы. Новые упаковки появятся в России весной 2021 года. Это первая подобная система в Европе. Многоразовые упаковки помогут сократить производство пластиковых бутылок на 300 миллионов ежегодно.