Dior представили новинки линии Backstage

Новые палетки хайлайтеров Glow Face представлены в трех цветовых сочетаниях, каждое из которых универсально и позволит парой взмахов кистью придать образу сияние. Палетка Pure Gold 003 представлена в классических золотых оттенках, Rose Gold 004 состоит из золотых оттенков с розовыми полутонами, а Copper Gold 005 сочетает золотые оттенки с теплыми медными полутонами. Эти хайлайтеры легко наносятся и растушевываются, отлично отражают свет и придают коже деликатное свечение. Лицо выглядит окутанным сияющей вуалью, при кожа остается естественной, без «эффекта фильтра». Секрет – в формуле с добавлением перламутровых пигментов и невесомой гелеобразной текстуре. С помощью многофункциональных палеток можно добавить коже теплого сияния и подсветить определенные зоны лица, создать мягкий бронзирующий эффект и даже использовать их для макияжа глаз. И, конечно, наш любимый лайфхак для вечеринок – нанести немного хайлайтера на ключицы и плечи. В зависимости от желаемого эффекта хайлайтер можно наносить разными способами: для более интенсивного сияния – кистью или кончиками пальцев, а для более деликатного сатинового эффекта – ватным диском.