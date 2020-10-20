Встречаем хайлайтеры Glow Palette и блески для губ Dior Addict Lip Maximizer в новых оттенках, вдохновленных легендарным золотым цветом кутюрных коллекций Дома Dior. Новые средства, как и все в линейке, легки и комфортны в нанесении, подходят для любого оттенка кожи и при этом помогают добиться подиумного эффекта. То что надо в преддверии праздничного сезона!
Dior представили новинки линии Backstage
Новые палетки хайлайтеров Glow Face представлены в трех цветовых сочетаниях, каждое из которых универсально и позволит парой взмахов кистью придать образу сияние. Палетка Pure Gold 003 представлена в классических золотых оттенках, Rose Gold 004 состоит из золотых оттенков с розовыми полутонами, а Copper Gold 005 сочетает золотые оттенки с теплыми медными полутонами. Эти хайлайтеры легко наносятся и растушевываются, отлично отражают свет и придают коже деликатное свечение. Лицо выглядит окутанным сияющей вуалью, при кожа остается естественной, без «эффекта фильтра». Секрет – в формуле с добавлением перламутровых пигментов и невесомой гелеобразной текстуре. С помощью многофункциональных палеток можно добавить коже теплого сияния и подсветить определенные зоны лица, создать мягкий бронзирующий эффект и даже использовать их для макияжа глаз. И, конечно, наш любимый лайфхак для вечеринок – нанести немного хайлайтера на ключицы и плечи. В зависимости от желаемого эффекта хайлайтер можно наносить разными способами: для более интенсивного сияния – кистью или кончиками пальцев, а для более деликатного сатинового эффекта – ватным диском.
Блеск Dior Addict Lip Maximizer, полюбившийся нам за визуальный эффект увеличения объема губ, в этом сезоне представлен тремя новыми оттенками, но в России появится только один – золотистый 105. Эффект потрясающего 3D-сияния достигается благодаря высокой концентрация светоотражающих пигментов, которые усиливают цвет и свет и подчеркивают золотые блики. И, что особенно приятно в осенне-зимний сезон, формула легендарного блеска обогащена гиалуроновой кислотой, поэтому с каждым применением кожа губ становится более гладкой и мягкой.
Лицами новой рекламой кампании Dior Backstage стали топ-модели Белла Хадид, Имари Каранджа, Хи Конг и Рут Белл, которые воплотили четыре разных женских образа и продемонстрировали варианты сочетания оттенков хайлайтеров и блесков. Новинки уже доступны в продаже с октября.
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