Седьмая коллекция Organic Kitchen х БЛОГЕРЫ включает в себя больше ста продуктов, четыре из которых созданы вместе с популярными героинями российского интернет-пространства. В числе тех, кто принимал участие в разработке новых косметических продуктов Organic Kitchen, телеведущая и бизнесвумен Айза Долматова, бьюти-эксперт Настя Фурса, визажистка и мультимедийный артист Арюна Тардис и визажистка Юлия Исмаилова.
Organic Kitchen выпустили новую коллекцию с блогерами, среди которых Айза Долматова, Арюна Тардис, Чума Вечеринка
Среди впервые присоединившихся к проекту шоу-раннер, историк искусств и моды Чума Вечеринка, украинская артистка Кристина Луна, «русская Рапунцель» Дашик Губанова, эковизажистка Юлия Зенова, татуировщица Маша Vivo, визажистки Лена Ясенкова и Елена Богданович; экоблогер Екатерина Amelyrain; детский психолог Лариса Суркова, блогер и адепт ЗОЖ Рита Нестерец, а также создатель канала «Крис печатает...», колумнист Wonderzine и Buro 24/7 Кристина Фарберова.
Новинка коллекции — линейка детских продуктов Organic Kitchen Baby, состоящая из трех средств: детского очищающего крема Mama's Kiss от Айзы Долматовой, шампуня-геля для душа «Клубничное царство» от экоблогера Екатерины Amelyrain и детской пены для ванн «Твоя любимая» от детского психолога Ларисы Сурковой.
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