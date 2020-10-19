Organic Kitchen выпустили новую коллекцию с блогерами, среди которых Айза Долматова, Арюна Тардис, Чума Вечеринка

Седьмая коллекция Organic Kitchen х БЛОГЕРЫ включает в себя больше ста продуктов, четыре из которых созданы вместе с популярными героинями российского интернет-пространства. В числе тех, кто принимал участие в разработке новых косметических продуктов Organic Kitchen, телеведущая и бизнесвумен Айза Долматова, бьюти-эксперт Настя Фурса, визажистка и мультимедийный артист Арюна Тардис и визажистка Юлия Исмаилова.