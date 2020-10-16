Подсоленная герань, бобы тонка и морская соль: 9 ароматов с необычными ингредиентами

Boss Bottled

Hugo Boss

Многодетный отец Крис Хемсворт — сама надежность. Родившись на излете поколения X, он последователен во всем: снимается в саге о Торе с 2011-го, в роликах Boss Bottled — с 2017-го. Уверенно наращивает мышечную массу и репутацию. Новая парфюмерная вода садится на него, как доспехи грозного бога или черный костюм агента Эйч из «Людей в черном: Интернэшнл», то есть идеально. Всепланетарная сила Земли заложена и в аромате: тут она собрана из каштанов, корицы и традиционных для линейки яблок.