За триумфом неочевидных ингредиентов — морская соль, подсоленная герань, бобы тонка, — появившихся в новых осенних ароматах, следит бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина.
Подсоленная герань, бобы тонка и морская соль: 9 ароматов с необычными ингредиентами
The Favourite
Penhaligon’s
Видим Penhaligon’s — настраиваемся на исторический подкаст. Новый выпуск парфюмеры посвятили герцогине Мальборо, лучшей подруге первой королевы объединенной Великобритании. Био леди Сары пересказывают вкрадчивая припудренная мимоза, нахальный мандарин и уверенный в собственных силах сандал. За деталями — в Википедию или на «Фаворитку» с Рэйчел Вайс.
Million Parfum
Paco Rabanne
Ремейк главного мужского аромата 2000-х для зумеров получился революционным и огненным. Здесь все искрит и дымится, как тысяча вуду-свечек в свежем клипе The Light у героя нового кампейна Million Parfum 25-летнего рэпера Джоуи Бэдэсса. Полыхают смолы и тубероза в кожаной оплетке, тлеет серая амбра, вспыхивают от солнечных лучей крупинки морской соли. Пожароопасно, но не страшно: очаг возгорания с 2008 года контролирует опытнейший парфюмер Кристоф Рейно.
Wave
Missoni
Тоскующих по отпускам на Средиземном миллениалов готова утешить туалетная вода, в которой море слышится отчетливее, чем в любой ракушке. В голубое стекло запечатана волна холодных цитрусов и подсоленной герани. А ее брызги падают на листья лаванды, розмарина и шалфея. Закачаешься — примерно так можно оценить воздействие аромата по ролику, в котором 31-летний танцовщик Парижской оперы Микаэль Лафон выдает расслабленные па в прибрежном кафе.
Boss Bottled
Hugo Boss
Многодетный отец Крис Хемсворт — сама надежность. Родившись на излете поколения X, он последователен во всем: снимается в саге о Торе с 2011-го, в роликах Boss Bottled — с 2017-го. Уверенно наращивает мышечную массу и репутацию. Новая парфюмерная вода садится на него, как доспехи грозного бога или черный костюм агента Эйч из «Людей в черном: Интернэшнл», то есть идеально. Всепланетарная сила Земли заложена и в аромате: тут она собрана из каштанов, корицы и традиционных для линейки яблок.
Idole l’Intense
Lancome
Что такое аромат чистоты? Свежеумытая роза плюс кристально прозрачные источники сырья. Букет для фланкера Idole собрали три ответственные женщины — парфюмеры Шьямала Мезондье, Надеж Ле Гарлантезек и Адриана Медина. Бурбонская ваниль доставлена им с Мадагаскара. Пачули прибыли с индонезийского Сулавеси. На обоих островах Lancôme оптимизировал методы сбора сырья и процесс экстракции. А хрусткую, «зеленую» эссенцию розы привезли из турецкой Испарты, где с 2018 года действует проект французской марки по устойчивому развитию — а значит, сотня занятых в сборе лепестков местных жительниц получают достойную оплату. Чисто и по красоте!
L’Homme A la rose
Francis Kurkdjian
Традиционную для девичьих парфюмов розу Франсис Куркджиян переставил в L’Homme А la rose — здесь она зеленая, бойкая, на древесной подложке.
Nina Rose
Nina Ricci
В похожем на бабл-гам флаконе Nina Rose никаких роз вообще нет: гурманская туалетная вода из белых цветов настояна на грушевом пюре.
Bosco Sospeso
Step Aboard
Из пяти остановок на воображаемой «зеленой» линии миланской подземки (металлические скульптуры у Дуомо, кофе на вокзале Чентрале, коктейли у Навильи, зож-лавки в районе Изола) — мы поднимаемся на Bosco Sospeso. Парфюмер Бертран Дюшофур склеил открытку со знаменитыми высотками «Вертикального леса» из томатной ботвы, абсента, чабреца и смолосемянника. Ке белло!
Kenzo World Power
Kenzo
Свежая туалетная вода — но припудренная, как олдскульные духи. Сладкая, но солоноватая. Рокстар новой парфюмерии Жером ди Марино уважает игру на контрастах и многослойность. Поэтому бессмертник он засыпал бобами тонка, чтобы мы удивились (и поаплодировали!).
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