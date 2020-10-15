Эдгар Шабанов возглавил группу компаний «Рив Гош»

В сети «Рив Гош» произошли кадровые перестановки: основатель и президент компании Павел Карабань оставит свой пост после 25 лет работы. Его место с 9 ноября займет Эдгар Шабанов. После окончания MBA в Университете Южной Каролины (США) Эдагр начал свою карьеру в The Coca Cola Company. Последние 15 лет он работает в парфюмерно-косметическом сегменте: Эдгар занимал должность финансового директора в компании «Селдико» – дистрибуторе торговой марки LVMH, а с 2011 года возглавлял Clarins Group в России. Под руководством Эдгара бренд Clarins увеличил продажи более чем в 10 раз.