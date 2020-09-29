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10 ароматов, способных вызвать ностальгию, перенести в прошлое и будущее

«Если сильно захотеть, можно в космос улететь», — тому подтверждение — парфюм из нашей подборки, способный переместить в далекое космическое будущее. Но внеземными цивилизациями не ограничиваемся: собрали ароматы, с помощью которых вообще можно путешествовать во времени, вспоминать историю или ностальгировать по лету. Весь спектр эмоций обеспечен!

Eau de Space 

Для тренировки носов будущих астронавтов NASA заказало химику Стиву Пирсу трушный «космический» аромат. Дневники Армстронга сотоварищи описывали его как смесь озона, пороха, жареного мяса, малины и рома. Не прошло и двенадцати лет, а парфюм готов. Издается Eau de Space разово ограниченной партией. В России предзаказ оформляют на сайте Madeincosmos.ru.

My Way

Giorgio Armani

Во-первых, он — единственный в своем роде рефилл, для которого не тре-
буется ни воронка, ни необходимость прильнуть в бутике к парфюмерному
«автомату». 50-миллилитровый флакон и втрое больший сменный блок стыкуются идеально, ни капли мимо. Во-вторых, каждый из элементов упаковки готов к переработке. В-третьих, вся формула замешана на спирте растительного происхождения, которым щедро поделилась французская экосвекла. В-четвертых и в-главных, сумасшедшие по плотности эссенции нероли, туберозы и ванили получены по программам ответственного снабжения в Каире, индийской деревне Тирумакудал-Нарасипура штата Карнатака и в мадагаскарском Вохемаре. Собственно, My Way так и пахнет — как мир без границ, душистый и (временно) запретный.

La Panthere

Cartier

Обновленная La Panthere (в 1980-х у бренда уже был такой аромат без артикля в названии) вырвалась на свободу шесть лет назад. Но тогда и по окрасу, и по характеру она, урожденная Картье, напоминала Розовую Пантеру. Беззастенчивый гедонизм с прищуром выдавали гардения, клубника, ревень и сухофрукты. Новая La Panthere в концентрации духов — концентрированная опасность. Крадется в чаще мягкими лапами по подложке из дубового мха, чтобы через секунду материализоваться рядом в облаке сладких белых цветов и животного шлейфа.

Atelier Versаce

Ладно скроенный «кутюр» с унисекс-посадкой не был бы Versace без пышных цветов и золотых медуз. Волноваться нет повода: все на месте. Горгона — на крышке, античный меандр — по атласному бортику коробки, 
бешено дорогая столистная роза — в парфюмерной воде Eclat de Rose от великой Натали Лорсон. Но наш краш — ее же авторства Jasmin au Soleil, который пахнет полуденным пеклом, медом, негой и потрескивающим
сеном.

Man Glacial Essence

Bvlgari

Про айсберг в океане поют заледеневшие можжевеловые ягоды, имбирь и герань. А полынная горечь и древесная мощь кедра — это, определенно, налетевший на ледяную махину «Титаник».
 

Gucci Guilty Pour Homme EDP

Gucci

Новый Gucci в жанре ретро — одновременно огненный мачо (перец чили
с солью и бальзамико!) и дитя цветов в розовых лепестках и венке из лаванды с нероли.

(212) Red VIP Black 

Carolina Herrera

Игрой «горячо/холодно» увлеклись имбирь, душистый перец и кардамон.
Победу за хот-командой оставляет могучая порция абсента в центре
парфюмерной пирамиды.

Sine Die

LM Parfums

Выделяться, но не выпячиваться — девиз агендерного аромата Sine Die. За заметность и яркость отвечают верхние ноты — инжир и грейпфрут, за баланс — средние ноты — кожа и фиалка, за агендерность — базовые - светлая древесина и амбра.

Fig & Lotus Flower

Jo Malone

Уже напала ностальгия по лету (на нас напала)? Предлагаем не бороться, а наслаждаться. Вызываем приятные воспоминания с помощью запахов например, нежного цветочного аромата, как у одеколона Fig & Lotus Flower. Представляем и чувствуем капельки влаги на лепестках лотоса, медленно плывущего по сверкающей глади пруда вдоль тенистых аллей. И мы сидим где-то там — среди деревьев с гроздями сочного инжира.

Coco Mademoiselle L’Eau Privee

Chanel

Впервые с 2001 года дерзкая вода (клубы! перья! танцы! крыши!) ушла в ночь по-взрослому. В смысле с шелковой повязкой на глазах и в пижаме. Новый фланкер Coco Mademoiselle бессменный автор Оливье Польж
сделал деликатным настолько, что его без опаски можно брызгать на волосы и на подушку перед сном. Древесные ноты приглушены, апельсиновая долька в цветочном венке написана акварелью.
 

Татьяна Зиза,
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