10 ароматов, способных вызвать ностальгию, перенести в прошлое и будущее

La Panthere

Cartier

Обновленная La Panthere (в 1980-х у бренда уже был такой аромат без артикля в названии) вырвалась на свободу шесть лет назад. Но тогда и по окрасу, и по характеру она, урожденная Картье, напоминала Розовую Пантеру. Беззастенчивый гедонизм с прищуром выдавали гардения, клубника, ревень и сухофрукты. Новая La Panthere в концентрации духов — концентрированная опасность. Крадется в чаще мягкими лапами по подложке из дубового мха, чтобы через секунду материализоваться рядом в облаке сладких белых цветов и животного шлейфа.