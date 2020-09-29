«Если сильно захотеть, можно в космос улететь», — тому подтверждение — парфюм из нашей подборки, способный переместить в далекое космическое будущее. Но внеземными цивилизациями не ограничиваемся: собрали ароматы, с помощью которых вообще можно путешествовать во времени, вспоминать историю или ностальгировать по лету. Весь спектр эмоций обеспечен!
10 ароматов, способных вызвать ностальгию, перенести в прошлое и будущее
Eau de Space
Для тренировки носов будущих астронавтов NASA заказало химику Стиву Пирсу трушный «космический» аромат. Дневники Армстронга сотоварищи описывали его как смесь озона, пороха, жареного мяса, малины и рома. Не прошло и двенадцати лет, а парфюм готов. Издается Eau de Space разово ограниченной партией. В России предзаказ оформляют на сайте Madeincosmos.ru.
My Way
Giorgio Armani
Во-первых, он — единственный в своем роде рефилл, для которого не тре-
буется ни воронка, ни необходимость прильнуть в бутике к парфюмерному
«автомату». 50-миллилитровый флакон и втрое больший сменный блок стыкуются идеально, ни капли мимо. Во-вторых, каждый из элементов упаковки готов к переработке. В-третьих, вся формула замешана на спирте растительного происхождения, которым щедро поделилась французская экосвекла. В-четвертых и в-главных, сумасшедшие по плотности эссенции нероли, туберозы и ванили получены по программам ответственного снабжения в Каире, индийской деревне Тирумакудал-Нарасипура штата Карнатака и в мадагаскарском Вохемаре. Собственно, My Way так и пахнет — как мир без границ, душистый и (временно) запретный.
La Panthere
Cartier
Обновленная La Panthere (в 1980-х у бренда уже был такой аромат без артикля в названии) вырвалась на свободу шесть лет назад. Но тогда и по окрасу, и по характеру она, урожденная Картье, напоминала Розовую Пантеру. Беззастенчивый гедонизм с прищуром выдавали гардения, клубника, ревень и сухофрукты. Новая La Panthere в концентрации духов — концентрированная опасность. Крадется в чаще мягкими лапами по подложке из дубового мха, чтобы через секунду материализоваться рядом в облаке сладких белых цветов и животного шлейфа.
Atelier Versаce
Ладно скроенный «кутюр» с унисекс-посадкой не был бы Versace без пышных цветов и золотых медуз. Волноваться нет повода: все на месте. Горгона — на крышке, античный меандр — по атласному бортику коробки,
бешено дорогая столистная роза — в парфюмерной воде Eclat de Rose от великой Натали Лорсон. Но наш краш — ее же авторства Jasmin au Soleil, который пахнет полуденным пеклом, медом, негой и потрескивающим
сеном.
Man Glacial Essence
Bvlgari
Про айсберг в океане поют заледеневшие можжевеловые ягоды, имбирь и герань. А полынная горечь и древесная мощь кедра — это, определенно, налетевший на ледяную махину «Титаник».
Gucci Guilty Pour Homme EDP
Gucci
Новый Gucci в жанре ретро — одновременно огненный мачо (перец чили
с солью и бальзамико!) и дитя цветов в розовых лепестках и венке из лаванды с нероли.
(212) Red VIP Black
Carolina Herrera
Игрой «горячо/холодно» увлеклись имбирь, душистый перец и кардамон.
Победу за хот-командой оставляет могучая порция абсента в центре
парфюмерной пирамиды.
Sine Die
LM Parfums
Выделяться, но не выпячиваться — девиз агендерного аромата Sine Die. За заметность и яркость отвечают верхние ноты — инжир и грейпфрут, за баланс — средние ноты — кожа и фиалка, за агендерность — базовые - светлая древесина и амбра.
Fig & Lotus Flower
Jo Malone
Уже напала ностальгия по лету (на нас напала)? Предлагаем не бороться, а наслаждаться. Вызываем приятные воспоминания с помощью запахов например, нежного цветочного аромата, как у одеколона Fig & Lotus Flower. Представляем и чувствуем капельки влаги на лепестках лотоса, медленно плывущего по сверкающей глади пруда вдоль тенистых аллей. И мы сидим где-то там — среди деревьев с гроздями сочного инжира.
Coco Mademoiselle L’Eau Privee
Chanel
Впервые с 2001 года дерзкая вода (клубы! перья! танцы! крыши!) ушла в ночь по-взрослому. В смысле с шелковой повязкой на глазах и в пижаме. Новый фланкер Coco Mademoiselle бессменный автор Оливье Польж
сделал деликатным настолько, что его без опаски можно брызгать на волосы и на подушку перед сном. Древесные ноты приглушены, апельсиновая долька в цветочном венке написана акварелью.
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