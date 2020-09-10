FILORGA выпустили маску для лифтинга кожи

Бренд FILORGA, знаменитый своими anti-age средствами, выпустил маску для лица LIFT-MASK. Она дополнила комплексную линейку для интенсивного лифтинга кожи LIFT. В состав средства вошли плазма растений, богатая факторами роста, коллаген морского происхождения, гиалуроновая кислота и экстракт софоры японской. Все они призваны противостоять преждевременному старению кожи лица, сделать ее более упругой и подтянутой.

Экспертам Лабораторий FILORGA потребовалось 3 года, чтобы разработать уникальной комплекс Plasmatic Lifting Factors. Он стал «сердцем» средств линии LIFT и сделал возможным добиться лифтинг-эффекта без уколов. Комплекс объединил в себе технологии, позволяющие запускать процессы восстановления упругости кожи уже через 7 дней после использования средств гаммы LIFT. Эксперты FILORGA продвинулись дальше и представили новое средство — маску LIFT-MASK. Всего за 15 минут она способна обеспечить видимый результат лифтинга.