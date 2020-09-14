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6 бьюти-техник для идеального макияжа

Бьюти-эксперименты невозможны без знания основ: идеальный тон, растушевка smoky eyes, стрелки, акцентные губы. Если овладеть базовыми техниками, можно делать макияжи любой сложности и хорошо понимать свое лицо. Международный визажист Clarins Ольга Комракова рассказала и наглядно показала, как их выполнять, и поделилась своими профессиональными секретами.

Благодаря ее видео новички в макияже смогут освоить самые необходимые навыки, а опытные мейкаперы – отточить мастерство и узнать о необычных способах нанесения и использования декоративной косметики – и, конечно, пополнить свой список маст-хевов средствами Clarins. В 6 видеоуроках – макияжи для любого случая – от повседневных до вечерних. Мы уже вооружились кистями и призываем последовать нашему примеру!

Матовый тон

Несколько лет весь бьюти-мир сходил с ума по сияющей коже и практиковался в стробинге и хроминге. И вот матовый тон триумфально возвращается в списки трендов. Но на самом деле это универсальная техника – для повседневного макияжа и в качестве основы для любых экспериментов. Визажист Clarins Ольга Комракова рассказывает, как и с помощью каких средств сделать идеальный матовый тон.

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

«Если у вас кожа комбинированная и склонная к жирности, наносите меньшее количество тонального крема и пудры, используя при этом кисти или спонж. Под тонкими слоями коже будет комфортнее и она будет выделять меньше себума».

Макияж с эффектом сияния

Такой вариант макияжа всегда придает лицу свежий и холеный вид. Международный визажист Clarins показывает, как сделать его правильно, подсветить и акцентировать нужные зоны и добиться деликатного эффекта. Учимся сиять правильно!

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

«Дополняйте сияющий тон лица румянами также с эффектом сияния – так ваш макияж будет смотреться гармонично, и вы создадите эффект «свечения изнутри». А чтобы подправить макияж в течение дня, но в то же время сохранить эффект сияющей кожи, просто промокните лицо матирующими салфетками, не припудривая, и распылите немного фиксатора Fix Make-Up».

Растушеванные стрелки

В отличие от графичных стрелок, которые идут далеко не всем, эта техника подходит для глаз разной формы и может использоваться как для макияжа в стиле нюд (например, небольшая межресничная прорисовка), так и для ярких вариантов – тем более что тренд на синие, розовые и неоново-желтые стрелки переходит из лета в осень. Визажист Clarins Ольга Комракова делится секретами, как, а главное, с помощью каких средств нарисовать идеальные растушеванные стрелки.

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

Акцент на губы

Макияж с акцентными губами — беспроигрышный вариант для любой вечеринки.  Яркая помада или блеск визуально увеличат губы, скорректируют их форму и подчеркнут белоснежную улыбку. А еще это один из трендов осени – так что самое время отточить навык такого макияжа. Каким должен быть тон, как правильно соблюсти баланс цветовых акцентов, чтобы не перегрузить лицо, и какая помада подойдет для безупречного макияжа губ – в видеоуроке Ольги Комраковой.

«Макияж с акцентом на яркие губы прекрасно сочетается с матовым тоном лица и с классической линией подводки. Чтобы сделать идеально ровный контур, всегда растягивайте губы в улыбке. Также советую вам всегда подбирать оттенок румян в тон помаде».

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

Smoky eyes

Макияж в технике smoky eyes характеризует четкий контур глаз и дымчатая растушевка, причем он можем быть как классическими черным или коричнево-бежевым, так и в цветном исполнении: выбирайте тот оттенок, который выгодно подчеркнет ваш цвет глаз. Несмотря на то, что в этой технике отсутствуют переходы из светлого в темный оттенок, визажист Clarins рекомендует использовать и светлые, и темные тени, чтобы сделать макияж более объемным и выразительным. Этот и другие ценные лайфхаки – в видеоуроке Ольги Комраковой.

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

Нестандартное использование средств

Бьюти-индустрия продолжает раздвигать границы. Сегодня с декоративной косметикой можно экспериментировать как угодно: наносить, нарушая правила, использовать средства не по прямому назначению и смешивать между собой. У каждого визажиста есть свои секреты, и Ольга Комракова поделилась собственными лайфхаками, как она необычным способом использует средства Clarins. Берите на заметку!

«Один из моих любимых продуктов – фиксатор двойного действия для бровей и ресниц. Он прекрасен сам по себе: даже если вам предстоит съемка под дождем либо в бассейне, вы можете быть уверены, что макияж продержится в течение всего дня. Потрясающие свойства этого средства натолкнули меня на мысль, что его потенциал гораздо больше: теперь с его помощью я создаю цветные базы под тени, цветные туши, цветные гели для бровей».

Средства, использованные Ольгой в этом макияже:

Приобрести все средства, использованные в видео, можно в интернет-магазине Clarins:  www.clarins.ru. Там же можно получить консультацию визажиста или подобрать подходящий оттенок при помощи сервиса «Макияж онлайн».

evoronina,
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