6 бьюти-техник для идеального макияжа

Бьюти-эксперименты невозможны без знания основ: идеальный тон, растушевка smoky eyes, стрелки, акцентные губы. Если овладеть базовыми техниками, можно делать макияжи любой сложности и хорошо понимать свое лицо. Международный визажист Clarins Ольга Комракова рассказала и наглядно показала, как их выполнять, и поделилась своими профессиональными секретами.

Благодаря ее видео новички в макияже смогут освоить самые необходимые навыки, а опытные мейкаперы – отточить мастерство и узнать о необычных способах нанесения и использования декоративной косметики – и, конечно, пополнить свой список маст-хевов средствами Clarins. В 6 видеоуроках – макияжи для любого случая – от повседневных до вечерних. Мы уже вооружились кистями и призываем последовать нашему примеру!