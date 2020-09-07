Встречайте L’Homme À la rose

«Ароматы – зеркало цивилизации, – говорит Франсис Кюркджян. – Западные женщины боролись за право носить брюки и обрели это право, но их женственность осталась неизменной в глазах общества. Если мужчина надевает юбку или платье, его мужественность немедленно оказывается под вопросом. Большинство женских ароматов – цветочные. Если женщина не любит цветы, она без сомнений заимствует мужской аромат, и даже с гордостью демонстрирует свою сильную сторону. Мужчины гораздо нерешительнее в принятии женских духов.

На самом деле, как и в моде, в парфюмерии исходный материал не имеет пола. Он не женский, и не мужской изначально. Его принадлежность определяет искусство автора, смешивающего ингредиенты. Как шелк гендерно нейтрален, пока дизайнер не превратит его в шаль или галстук. У каждого парфюмерного ингредиента множество граней, которые проявляют себя в сочетании с другими».