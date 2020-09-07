Встречайте L’Homme À la rose

Роза в композициях для мужчин встречается в западной парфюмерии нечасто. Но Франсис Кюркджян — известный любитель разрушать стереотипы (достаточно вспомнить дуэт Gentle Fluidity) — снова удивил всех непредсказуемым решением. Встречайте новый аромат L’Homme À la rose – версию нежной À la rose, переосмысленную для мужчины. Свежий, чувственный и притягательный.
Встречайте L’Homme À la rose
«Ароматы – зеркало цивилизации, – говорит Франсис Кюркджян. – Западные женщины боролись за право носить брюки и обрели это право, но их женственность осталась неизменной в глазах общества. Если мужчина надевает юбку или платье, его мужественность немедленно оказывается под вопросом. Большинство женских ароматов – цветочные. Если женщина не любит цветы, она без сомнений заимствует мужской аромат, и даже с гордостью демонстрирует свою сильную сторону. Мужчины гораздо нерешительнее в принятии женских духов.
На самом деле, как и в моде, в парфюмерии исходный материал не имеет пола. Он не женский, и не мужской изначально. Его принадлежность определяет искусство автора, смешивающего ингредиенты. Как шелк гендерно нейтрален, пока дизайнер не превратит его в шаль или галстук. У каждого парфюмерного ингредиента множество граней, которые проявляют себя в сочетании с другими».
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Строгий флакон с колпачком из необработанного цинка не смутит даже самого брутального героя. Название L’Homme – автограф Франсиса Кюркджяна, как посвящение от композитора ароматов представителям сильного пола
Роза – давняя любимица маэстро. В его ароматах для женщин часто встречаются дуэты: роза и жасмин, роза и фиалка, роза и фруктовые ноты, роза и мускус, роза и пачули или роза и уд. При этом сама королева цветов часто скромно уходит в тень, ее голос приглушен.
В L’Homme À la rose она звучит бравурно и свежо: в прелюдии дамасской розе аккомпанирует зеленый грейпфрут. За первыми аккордами следуют средние древесные ноты, мелодия развивается янтарными переливами, вступает амбра, наполняя ольфакторную пирамиду чувственностью и харизмой.
Кто бы ты ни был, герой аромата, ты нам интересен.
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